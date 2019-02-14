【職場健康】男士比女生更耐寒？　研究：關乎棕色脂肪量多少

新年前已立春，天氣熱了好幾天，以為可以換季穿春裝，這星期卻又回到有點冷的溫度，乍暖還寒，返工該怎樣配搭才好？然而，即使多熱都好，在街上總會看到好些人依然穿着羽絨，真的如此怕凍嗎？有沒有留意一般女士都比男士怕冷？不只是為了讓大褸有多些出場的機會，事實上根據科學家的研究指，女士覺得舒適的溫度比男士高2.5度，所以怕凍是有原因的！

乍暖還寒，返工該怎樣配搭才好？﹙資料圖片﹚

兩位荷蘭科學家指女士比男士更容易感冒和受到低溫影響，他們亦指女士覺得舒適的溫度比男士高2.5度，即約為24至25℃才覺得舒服。但為甚麼會這樣呢？英國華威醫學院研究中心的Paul Thornalley教授指是因為男女的平均代謝率和產生熱量的差異有關。

女士的代謝率比男士低

一個人的新陳代謝負責產生能量，當中亦包括熱量，而靜息代謝率是一個人在我們休息時消耗的最低能量水平，而普通女性的代謝率一般低於男性。

Paul Thornalley教授指：「影響靜息代謝率的一個重要決定因素，是人體內無脂肪的體重。」他指一般男性擁有更多的「無脂肪體重」，如骨骼和肌肉，所以他們的靜息代謝率比女士高得多，因此相對熱量的增長都比較快。

普通女性的代謝率一般低於男性。﹙GettyImages/VCG﹚

男士棕色脂肪多 不易受冷

目前已知脂肪組織有兩種，分別是白色脂肪和棕色脂肪。皮下和內臟脂肪是白色脂肪，數量稀少的棕色脂肪常見於頸部和肩部。白色脂肪負責儲存能量，棕色脂肪則負責快速燒脂產熱，用來保持體溫，這是身體不由自主地產生熱量的地方，這個過程稱為熱生成。

而最近的一項研究中，糖尿病專家Aaron Cypess在一些年輕男性的胸部和胸部下方都發現了棕色脂肪。男性體重比例和棕色脂肪都較高，能夠產生熱量，因此不像女性那樣容易感受到寒冷。

一般男性擁有更多的「無脂肪體重」，如骨骼和肌肉，所以他們的靜息代謝率比女士高得多。﹙GettyImages/VCG﹚

現為流感高峰期，OL還是為保險起見，在公司常備外套以保暖，免感冒。雖女士在冬天比較怕凍，但相對地男士在夏天對炎熱的天氣就比較敏感了，因為他們的代謝率更高，這意味著他們會更快地變熱。

﹝資料來源：ladbible﹚

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