【職場熱話】試用交友平台有驚喜　奇葩老闆：比招聘網站還好用

台灣不少公司僱主都會透過人力銀行（招聘網站）來徵才，但近日一名女網友分享了自己的奇葩老闆「把交友軟體當人力銀行用」的故事，害她完全不知道怎麼面對來自交友軟件的可愛新同事。

某天開會時老闆突然表示最近發現了一些交友軟體還蠻有趣的，所以下載來玩看看。（Getty Images）

一名網友在Dcard發文表示，自己在一間中小型企業上班，而老闆是名四十歲男子，但因為是創業白手企業家，所以平常沒有架子。而某天開會時老闆突然表示最近發現了一些交友軟體還蠻有趣的，所以下載來玩看看。而大家則笑老闆說「那些都是約炮軟體欸」，老闆聽完後恍然大悟的表示「難怪我說男40，對方都直接離開聊天室」。

後來老闆又說，有名女子得知他四十歲後仍留下來聊天，相談甚歡後他詢問對方是否開始工作了，前一份工作是什麼類型等問題，女子則回答「網路企劃類的」，結果老闆聽完竟表示「那跟我們公司很相近欸，不然這樣，我給你一個面試機會如何？」讓女網友與同事們當場傻眼，還大喊「老闆居然在交友軟體上應徵人？」、「這會被當詐騙吧，你確定警察沒在樓下？」

▼▼按圖放大網友笑談奇葩老闆「把交友軟體當人力銀行用」的發文▼▼

原本公司的人都認為女子不會來面試，沒想到隔天真的接到一名女子表示自己是有人找來面試的，最終女子真的通過面試順利錄取。發文的女網友崩潰直呼「我當初究竟為何要筆試考，上交友軟體就好了啊」，而她的老闆還透露之後會繼續用交友軟體聊天，並笑說：「交友軟體比104（台灣招聘網站）還好用！」

對此不少網友表示「請問老闆還有缺員工嗎」、「以後我看到男40決定不退出了」、「先等我下載一下交友軟體」、「老闆很會省欸，人力銀行刊登費超級貴」、「看來我以前不知道滑掉多少工作機會」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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