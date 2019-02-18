【轉工】失去熱情、信心同機會　五個徵兆話你知：是時候辭職了！

雖然決定辭職並不容易，但花好幾個月思考離職問題，徒勞地等情況改變也不是辦法。在我們的人生中，工作佔了三分一時間，所以工作是否快樂非常重要。在面對接下來的工作時，你很難去衡量其中的情緒與心理因素，大部分人都會面對類似的職業生涯困境中。

1. 壞日子多過好日子

每個人對工作壓力的適應力，以及工作挫折的承受程度也不同。相信每個人都經歷過低潮，但通常不會令人辭職。了解自己的極限，搞清楚自己所能承受的好日子與壞日子比例，長遠而言可以幫助你決定什麼時間離職。千萬不要將自己的工作快樂置之不理。

了解自己的極限，搞清楚自己所能承受的好日子與壞日子比例（Gettyimages／視覺中國）

2. 沒有進步

當今社會迅速發展，每個人都希望不斷進步。可是，職業發展需要努力奮鬥與一點點耐心才能實現。如果你的老闆無法規劃你的職位發展，或者你完全看不到有長期發展空間，這時你就應該做些改變保証自己能繼續前進。沒有人會比你更了解自己期望的職業生涯發展方向。所以充分了解面前的機會，時機合適就行動吧。

你完全看不到有長期發展空間，這時你就應該做些改變保証自己能繼續前進。（Gettyimages／視覺中國）

3. 失去熱情

如果你熱愛自己工所帶來的挑戰與知識，當這些熱情和挑戰都不復存在，可能會很難接受。工作動力與激勵可能消減，但是你必須有一個理由促使自己每天好好工作，以獲得滿足感。你是否感覺從事同一份工作太久？你感到無聊嗎？人生苦短沒有時間無聊，所以是時候尋找新挑戰。

你感到無聊嗎？人生苦短沒有時間無聊，所以是時候尋找新挑戰。（Gettyimages／視覺中國）

4. 對管理層失去信心

如果在毫無活力的管理層手下工作，那你也會變得沉悶。在充滿壓迫與限制的企業中掙扎讓人非常沮喪。不是所有人能夠與振奮人心的上司工作，不少人都在「腦閉塞」的管理下痛苦掙扎，簡直毒害靈魂。如果你不想做螺絲，又感受到來自整個體系的壓迫，那麼是時候重新開始。

在充滿壓迫與限制的企業中掙扎讓人非常沮喪。（Gettyimages／視覺中國）

5. 機會

目前離職的最好理由是「機會」。有時機會未必以我們想要的形式出現。例如：你終於有機會學習自己熱愛的事；終於有機會在至親抱恙時照顧他們；終於有機會徹底改變自己的生活，而去稍稍――或是長期――探索鮮為人知的人生。從表面上看，機會會以選擇的形式呈現。而選擇對於我們來說可以相對簡單。但如果我們每天都面對無數選擇，你還會認為在無數機會中做出選擇是一件簡單的事嗎？

終於有機會在至親抱恙時照顧他們（Gettyimages／視覺中國）

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