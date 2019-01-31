畢業十年、32歲前轉四份工係新常態？全因跳槽人工可加15%

年輕人轉工到底有多頻密？職場社交媒體LinkedIn統計發現，2001年至2005年大學畢業的新世代，在畢業後10年、即32歲時，平均轉過近4份工，而2006至2010年的畢業生，更很有可能超越這數字。

從事傳媒行業的僱員，轉工較其他行業更頻繁。（Gettyimages／視覺中國）

做傳媒轉工最頻密

LinkedIn的統計又發現，從事傳媒行業的僱員，轉工較其他行業更頻繁，畢業後首5年已在4間公司工作過，隨後娛樂、政府、非牟利機構和教育從業員，亦轉過約3份工；而從事金融服務業、製造業／工業及航空／汽車／運輸業的畢業生則較穩定，平均只打過約兩份工。追蹤近300萬名大學畢業生生涯軌跡的LinkedIn經濟學人Guy Berger稱：「曾幾何時，一紙大學證書影響你40年職業生涯，但今時今日那只是你第一份工的入場券。」是次統計又發現，女性轉工次數較男士稍為頻繁，此分別在2006－2010年畢業組別更為明顯。

轉工成常態 全因人工加得多

何以轉工會成為新世代間的常態？CNN報導指，最大原因是薪酬及職級可以得到明顯提升，相對留在同一間公司每年加人工1－3%，每轉一次工就可調高薪酬15%。另外，新世代較上一輩更傾向嘗試不同工種也是主因之一。

跳槽識人好過識字

想要轉工有甚麼好辦法？LinkedIn和紐約Career Solvers主席Barbara Safani均指出：「識人好過識字」。LinkedIn的調查中，超過5成受訪者指出，舊同事協助他們覓得新工作；LinkedIn建議新畢業生沒有舊同事，就應由同學或學校教授入手。而Safani就提醒人們利用LinkedIn或facebook等社交媒體建立個人形象時，應注重個人專業而非令人覺得你自以為是，「我常常建議大家遠離政治和宗教」。

最大原因是薪酬及職級可以得到明顯提升。（Gettyimages／視覺中國）

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