【新年轉工】辭職信要寫得幾Detail？Less is more有齊呢五點就夠

辭職其中一項令人頭痛的事,就是寫辭職信。

其實辭職信都只是一個書面通知,不需要咬文嚼字,簡單齊備各樣資料,留個record保障自己權益,同時通知公司「我走啦byebye」即可。那即是要寫什麼?明白大家貴人事忙,所以我們準備了5個辭職信必備元素。

1. 你的職位

公司人那麼多,老細不一定記得你的職銜,HR不翻查紀錄應該不會知道。所以,在信首開宗明義說清楚你要離職、你目前的職位是什麼,方便大家做紀錄。

2. 最後工作日

為免日後口同鼻拗,務必在辭職信中清晰列明你的最後工作日(last working day)。

如何計算最後工作日呢?可以檢查合約有否提及離職程序、通知期和計算最後工作日的條文。合約沒有說明的話,就按照《僱傭條例》進行。有些公司為保證人手充裕,要求員工在離職一至兩個月前就交書面通知。所以千萬不要大安旨意以為自己一個月前遞信就可以!

3. 離職日期

記得提及離職(亦即遞信)日期,證明自己有跟足程序,按合約或法例給予公司足夠通知期。

例句:

It is with regret that I submit my letter of resignation as [position]. My last date of employment will be on [date].(很遺憾我要辭去[職銜]的工作。 我的最後上班日期是[最後工作日]。)

Please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as [position title] with [company name], effective as of [date of resignation]. (我將於[遞信日期]正式辭去我在[公司名稱][職銜]一職,最後上班日期為[最後工作日]。)

4. 離職原因

無論你和準前僱主有幾多牙齒印都好,切忌在辭職信中大開殺戒。有些公司要求提供前僱主reference。更仔細的公司甚至會和聯絡前公司來fact-check你,順便了解離職原因。你在舊公司的檔案(包括你的辭職信)會重新浮上水面。倘若你在信中大數前上司的不是,你的新老細也可能會知道,變相自毀前程。

談到辭職原因,記住k.i.s.s.(keep it short and simple)。簡潔解釋你離開的原因,例如找到更適合自己發展的地方、家庭原因、個人理由等等。記得寫信的目的是告知公司你要離開,原因不是重點。

例句:

I would like to resign from my position out of personal family matters.(基於家庭理由,很遺憾我要辭去工作。)

Recent circumstances in my personal life require that I change my employment. (最近個人發生一些事情,所以我想更換工作。)

5. 表示謝意

所謂凡事留一線,日後好相見。無論你多討厭這份工,禮貌上也記得多謝公司過往的栽培和機會。你也可以說說你會如何交接,甚至提議準備各種說明文件,方便下手跟進。

例句:

Thank you so much for the opportunity to work in this position.(感謝你給予我在 貴公司工作的機會。)

My experience at [company name] has been both educational and rewarding.(我在[公司名稱]獲益良多。)

During my last [notification period], I’ll do everything possible to wrap up my duties and train other team members. Please let me know if there’s anything else I can do to aid during the transition. (我在這裡的最後[通知期],會切盡所能結束手頭上的工作,並協助其他同事接手。如果有任何事情可以讓業務交接過程更暢順,我很利益幫忙。)

I wish the company continued success, and I hope to stay in touch in the future. (衷心祝願 貴公司業務蒸蒸日上。)