【職場技巧】開會無間斷　善用小休時間　10分鐘內可以做什麼？

每星期總要開例會，有些打工仔更可能每天都要開會，甚至一天內要開幾個會。只要聽到開會馬拉松，已經預視會身心皆疲。雖將掉入無限開會地獄，但會議與會議之間，總有些喘息的空間，這時我們可以怎樣善用這十分鐘（甚至是更少）的時間，令自己更有效率和精神去處理一天的任務？

每一聽到開會就心情差兼頭痛。﹙GettyImages/VCG﹚

會議之間的空檔通常很短暫，由幾分鐘至十幾分鐘不等。我們應該讓腦袋好好休息一下吧？但做甚麼才可令自己緊密的行程能運作得更順暢？畢竟除了開會外，我們還有其他工作要處理，要令兩者兼得，就要有技巧地善用時間和安排要做的事項，以下會就2分鐘、5分鐘和10分鐘的空檔，為大家建議一些小任務，不妨稍作參考。

當會議之間有2分鐘時間

若會議與會議之間只有短短兩分鐘時間，那就做一些輕可簡單的任務，站起來走走也好，或整理一下電話中的資訊。

按圖了解：

1.【散步】別以為散步很不高效，休息是很重要的，趁這兩分鐘在辦公室周圍走走，順道喝點水、吃零食和去洗手間。總之稍為離開電腦熒幕，讓眼睛和腦袋有個小休，以整頓思緒，之後的會議就能更清晰。﹙GettyImages/VCG﹚

當會議之間有5分鐘時間

若你有5分鐘時間，那就可以處理一些回覆任務，減輕之後的工作量。若剛剛的會議用腦過度，那可稍為放鬆和做正面的事情，改善自己的心情作為平衡。

按圖了解：

1.【回覆一封電郵】如果有緊急的email要回覆，就用這5分鐘，用簡短幾句解決掉。﹙GettyImages/VCG﹚

當會議之間有10分鐘時間

10分鐘可以做一些比較有質量的事，即是只有10分鐘小睡，都可以令你在接下來的會議中保持精神飽滿的狀態了。除了小睡，還可以做甚麼呢？

按圖了解：

1.【讀一篇文章】可以閱讀一篇你今朝還未讀完的文章，看完一篇的話，可以多看一篇，未讀完就留待下個小休完成。閱讀能讓你暫時抽離煩人的會議，享受一刻鐘的寧靜，調節自己的心情。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料來源：The Muse﹚

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