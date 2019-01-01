【展望2019】單獨去開會、想建議多於抱怨　5個改變助你升職加薪

新一年即將到來，你在事業方面有甚麼目標呢？升職？加人工？轉行？這些目標可能比較難一下子完成，甚至在年中時因為未有寸進而令人萌生放棄的念頭。透過一些實際而具體的行動，反而可以令自己持續進步兼且有動力向上游。

快將踏入新一年，打工仔是時候思考一下未來的發展方向，不論是轉工抑或繼續留在舊公司，也要確保自己向前邁進。（VCG）

人人都希望新一年可以升職加人工，要在職場上成為「被選中的細路」，除了密密做外，建立其他技能以及積極態度亦非常重要。想要步向成功，以下有數個貼士幫到你。

以下是你可在2019年實行的5個小目標：

1. 【單獨參加一個會議】 在新公司工作的第一年會覺得自己像一個吸水海綿，有很多事情值得學習，但隨著我們在工作中變得更有能力，不少事已變成「手板眼見功夫」，甚至開始產業沉悶感。想要令自己重拾衝勁，你可以獨自參加以前從未參加過的會議，一個人行動可以鼓勵你專注於學習，而非與朋友同事聊八卦。另外，給自己一個目標，與會議中結識的人吃一頓飯，你會建立新的人脈和新知識。（GettyImages/VCG）

（資料參考：The Ladders）

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