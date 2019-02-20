【人際關係】同事壓力爆煲還叫人家冷靜？　快學4招應對技巧！

你有壓力，我有壓力，工作中需要與人磨合就總會有壓力。打工仔每日都有不同的挑戰，需要與人溝通和合作的工作，就總不能事事能達到預期，有時情緒爆發時，更會質疑自己的辦事能力，這時我們需要甚麼？別人的安慰？一句：「冷靜點。」真的可以令自己平靜嗎？這於事無補的安慰說話，可能反而令情況更糟。與其說不設實際的話語，不如學學更實用的應對方式。

一句冷靜可能會火上加油，因為如果情緒可以控制自如，同事就不會發飆。﹙GettyImages/VCG﹚

誰也不想壓力爆煲，但負面情緒突然來襲，誰也控制不了。別人向你說一句：「要冷靜。」反而是火上加油，有誰不知道要冷靜，有誰不知道要平靜情緒？只是當刻真的無辦法做到，那想鼓勵的話，可以做甚麼來顯示對對方的支持呢？下次在勸說叫人冷靜前，不妨三思，以下列4個更實際的方式來表示關心吧！

1.以示你在聆聽

當你的同事處於痛苦傷心狀態時，他其實很想有人可以耹聽他的苦況，所以你可以讓他知道，你樂於聆聽。工作要做出很多艱難的決定，即使做好準備和計劃，但人總會有出錯的機會，有時是別人出錯，有時是自己出錯，事情一走偏便令人措手不及，難以接受。

可以試着跟他說：

放心，我陪你。現在我們先去休息室或外出走走，然後喝杯咖啡，你再告訴我發生甚麼事，我會陪着你的。

與其只叫人冷靜，不如實際做點事讓他們冷靜下來，再了解問題所在。﹙GettyImages/VCG﹚

2.同理心 表示同情

對別人表達關心和同情是一種很值得學習的技能。讓對方知道你明白他的痛苦，亦曾經歷過他現正經歷的事，而且你很樂意幫助他。

可以試着跟他說：

我知道你現在覺得很難受，我完全理解原因，因為我都試過。但沒關係，別怕，我會與你一同找到解決方法。

輕輕拍拍對方的肩，以示你真的明白這境況，對方亦會感到被關心。﹙GettyImages/VCG﹚

3.提供幫助

對於眼前一團亂或不按計劃實行的項目，你可能沒有具體的事項你可以協助，但你依然可以主動提出幫忙。當你以舒適的形式提供支持時，您已經在幫助，對方一定能感受到被關心。

可以試着跟他說：

我現在怎樣做才能幫到你？

即使自己無能為力，但都嘗試提出幫忙，這舉動已經是安慰對方的一大幫助。﹙GettyImages/VCG﹚

4.深呼吸

深呼吸有助於消除壓力，並讓我們的身體恢復平靜。你可以先主動提出讓你來分擔他的壓力，然後讓他跟着你一起深呼吸幾下，冷靜下來。可能在未完成深呼吸，你們已經覺得這個情境有點好笑，令神經放鬆下來。

可以試着跟他說：

來，讓我們一起深呼吸三次。

深呼吸可令自己的思緒清晰，感覺將體內的負能量都一一呼出。﹙GettyImages/VCG﹚

當看到組員或同事感到沮喪和焦慮時，你可能會覺得不舒服或煩厭，然後隨隨便便對他們說聲：「冷靜。」似乎是最快捷的做法，但這根本不是湊效的方法。所以試着以同理心來解決，讓對方知道你明白他們的感受，並願意分擔和實際協助他們解決難題，這對自己日後所發展的人際網絡都很有幫助。

﹙資料參考：The Muse﹚

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