【職場人際】表達感激、接受批評　改善人際關係五大建議

撰文：梁啟敏
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所謂「識人好過識字」，擁有豐富而可靠的人際網絡，可說是不少打工仔夢寐以求的職場寶藏。如果你並非贏在起跑線，出身自普通屋邨學校、又不是三大畢業、頭幾份工作也是在小公司工作，亦不用灰心，以下五個改善人際關係的方式，可以令你慢慢擴闊人際網絡。
人際關係好與壞很大程度上取決於你表現自己以及說話的方式。（VCG）
很少職業完全無須與人接觸，建立良好溝通技巧以及與其他人交往的能力對於成功至關重要。雖然提升溝通技巧在短時間內未必立即看到結果，但堅持更好地與同事、客戶和管理人員進行互動，在年終時便可能會有意想不到的收穫。
以下是五個專家建議（按圖了解）：
1. 【對曾在事業上幫助你的人表達感激】 回顧一下你與專業人士的聯繫，並找出那些曾教你某些東西的人，這些事或許當時看起來很微不足道，但事後看來卻非常重要。聯絡他們，告訴他們你的故事，表達感激之情，並與他們重新建立互動。如果沒有人立刻浮現在腦海中，請回想一下你早期的職業生涯，甚至是大學時期，肯定有導師鼓勵你，分享智慧或給你第一次機會。（GettyImages/VCG）
（資料來源：Ladders）
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