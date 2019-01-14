【職場人際】表達感激、接受批評　改善人際關係五大建議

1. 【對曾在事業上幫助你的人表達感激】 回顧一下你與專業人士的聯繫，並找出那些曾教你某些東西的人，這些事或許當時看起來很微不足道，但事後看來卻非常重要。聯絡他們，告訴他們你的故事，表達感激之情，並與他們重新建立互動。如果沒有人立刻浮現在腦海中，請回想一下你早期的職業生涯，甚至是大學時期，肯定有導師鼓勵你，分享智慧或給你第一次機會。（GettyImages/VCG）