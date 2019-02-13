【職場熱話】同事勁缺德　喪咳不設防　網民：話戴口罩唞唔到氣…

流感高峰期，但不論辦公室還是公眾場所，都有數之不盡沒公德心的自私精，即使自己有病，咳得連旁人都怕他會咳出肺和膶，都堅持不配戴口罩。早前更有紅衣黑超無品男在巴士上咳嗽，被勸戴口罩而狠狠地抗絕兼發惡，更挑釁乘客說：「你冇抵抗力㗎？」﹐惹起民憤。 生病卻因沒做好個人衛生管理而傳染人，難道沒有羞恥之心嗎？香港人何時開始變得如此沒教養？

電影《九品芝麻官》中，亦有諷刺咳得厲害的情況。﹙電影《九品芝麻官》截圖﹚

咳到甩膶真的很恐怖。﹙電影《九品芝麻官》截圖﹚

流感肆虐，加上天氣變幻無常，教不少打工仔在搭巴士、搭地鐵、搭小巴、搭升降機等處於半密封的空間時，總會聽到咳嗽交響樂，咳聲四起，清脆非常。大家一定很想勸那些沒公德心的人戴口罩，警告他們別傳染人，但換來的可能是惡人先告狀的對待，自己大動肝火後，卻自討沒趣，故很多人都決定啞忍，寧願沒病都自己戴口罩來防備，或逃離這個空間。

但在辦公室中，卻是無處可逃。有網民在網上討論區連登﹙LIHKG﹚上以「無病要戴口罩 有病唔戴口罩」為題，分享在辦公室遇到的自私精惡行。話題引來很多網民表示認同，並訴說自身的經歷，如「一日返（工）8個鐘都對住佢，就算無（冇）傳染到，個人都覺得周身唔聚財」及「坐埋一齊，想避都無（冇）得避」等，非常無奈。

網民分享各種辦公室自私精的情況，你有共鳴嗎？（按圖了解）：

網民指出工作地點出現本末倒置的情況，有病的人不戴口罩，沒有病的則戴。﹙LIHKG截圖﹚

+ 5 + 4 + 3

有網民提議向上司及HR投訴。﹙LIHKG截圖﹚

即使是筆者所在的辦公室，其實都有很多，很多，很多沒公德心的同事，日日肆無忌憚放聲咳嗽和打噴嚏，雖每層都設有口罩，但有沒有口罩的供應已經不是他們考慮的因素，他們就是堅決不戴呀！然後說着：「因為病已經很辛苦，戴口罩很焗」、「其實口罩擋不了很多細菌」、「我沒有病」等歪理與謊言。有沒有驚覺，原來人是可以這樣厚顏無恥的？

心理與噪音造成壓力

雖有網民提議向上司或HR投訴、向病者噴消毒噴霧、買風扇將病菌吹回去及買空氣清新機等。然而，有時真的不明白，明明沒病的才是受害者，才是被連累的一方，卻要做很多防備的措施，日日擔心被傳染，思緒及身心靈皆受影響，憂慮和憤怒導致壓力形成，間接影響工作表現。

其實，病假的存在就是讓不適的員工在家休息，目標不僅在讓抱恙員工養病，更是要保障其他同事不受傳染，所以生病的打工仔不應上班，應留在家休息，別出來害人。﹙GettyImages/VCG﹚

除了心理壓力，那些持續整天的噪音：「咳、咳、咳」和「乞嚏」真的很煩擾。噪音對精神上滋擾，所造成的問題都挺多，如記性變差及生產力減弱等。根據世界衛生組織（WHO），噪音會造成壓力、睡眠、心臟病和中風等問題，甚至還會讓人變胖。英國《每日郵報》列出以下五種噪音對健康的危害。

噪音對身體會造成甚麼問題？（按圖了解）：

1.【壓力飆升】噪音容易讓身體處在警戒狀態，身體無法放鬆，導至壓力升高。此外，身體會釋放多巴胺，皮質醇升高，可引致腸躁症、睡眠問題、頭痛、不孕。﹙GettyImages/VCG﹚

向上司或HR投訴後，他們置之不理嗎？你可以認真訴說問題的嚴重性，讓他們知道工作環境與個人衛生教育，與員工的生產力大有關係，不要等到無可挽回的地步或把正常的員工給迫瘋了才挽救。一間公司，如果連管理教導員工的素質都做不好，那這間公司的文化和形象都有待商榷。

祝大家身體健康，努力在充滿病菌的世界中維持健康。

﹙資料參考：英國每日郵報、台灣生活中心、綜合報道﹚

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