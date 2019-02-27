【財政預算案】調高醫生候召補償55％　前線醫生聯盟：真係得啖笑

近月公立醫院服務超負荷問題引起社會廣泛關注，公立醫院醫生壓力爆煲，人手不足問題令醫療人員士氣低落。 財政司司長陳茂波今日（27日）於《財政預算案》中表示，有見前線醫護人員面對工作繁重，將額外提供超過七億元經常資助，供醫管局推行四項措施，包括上調醫生當值津貼等，以提高士氣，挽留人才。

近來流感爆發，急症室輪候時間長，病房使用超出負荷，醫護人員工作壓力大增。（資料圖片）

財政司司長陳茂波於本年度《財政預算案》中表示，不斷增加的服務需求和人手及設施的局限，令公營醫療人員及支援團隊的工作壓力日增，因此除了第二個十年醫院發展計劃及增加醫療人手培訓外，他在宣讀第148及150項時表示，政府亦會向供醫管提供超過七億元經常資助及一百億元的公營醫療撥款穩定基金，相關詳情如下：

第148項：有見前線醫護人員面對工作繁重，我早前要求醫管局提出對策，以提高士氣，挽留人才。因應醫管局的具體建議，我會額外提供超過七億元經常資助，供醫管局推行以下措施： (一) 上調醫生當值津貼、醫護人員特別酬金計劃津貼及病房支援人員薪酬； (二) 增加資深護師職位，以加強病房夜間服務； (三) 增加專職醫療人員職位，以改善晉升前景；以及 (四) 增撥資源，繼續推行特別退休後重聘計劃。 醫管局會在二零一九／二零年度內盡快落實上述措施，惠及前線人員。

第150項：為使醫管局更有效地規劃資源，本屆政府以三年為一周期，按人口增長和人口結構變動逐步增加醫管局的經常撥款。考慮到公營醫療的重要性，我會預留一百億元作為公營醫療撥款穩定基金，若醫管局面對突發情況而需額外開支，也可應不時之需。

財政司司長陳茂波指，醫管局平均每年投放約十億元，更新或添置醫療設備。今年會額外預留五十億元，推動醫管局加快這方面的工作，提升醫療質素及效率。（資料圖片/盧翊銘攝）

前線醫生聯盟副主席蕭旭亮（右）認為，是次《財政預算案》的大方向正確，期望政府未來大刀闊斧進行改革，包括人力資源方針等。（資料圖片）

細節令人失笑

前線醫生聯盟副主席蕭旭亮認為，是次《財政預算案》的大方向正確，比起以往的一次性撥款資助，是次預留一百億元作為公營醫療撥款穩定基金，將有助醫療系統中長期發展。他解釋，由於1997至2003年經濟低迷，政府削減大量醫護及專職學系學額，結果造成二十年後人手不足問題，「今年經濟轉差，但政府仍願意對醫療有持續性承擔，見到政府思維開始改變。」

雖然大方向正確，但預算案的一些細節卻令人失笑。有報道指，政府消息人士表示，7億元經常資助將包括調高醫生的候召補償定額酬金為55％。蕭旭亮表示，現時醫生候召補償定額酬金最多每月約四千多元，「增加55%聽落似是很多，但實際上只得二千多元，你覺得這金額是否可以增加人手？真係得啖笑。」

前線醫生聯盟副主席蕭旭亮指，引入海外醫生難以解決人手不足問題，因大部分醫生都會投身私人市場而非公立醫院。（資料圖片/張浩維攝）

支援部人手短缺

此外，除了醫護人員人手不足，支援部人手短缺問題亦相當嚴重，蕭旭亮指，每間公立醫院都有超過10%的支援部空缺，他們的薪酬大多依據法定最低工資訂立，因此就算今年5月1日最低工資水平將調升至每小時37.5元，他仍質疑是否有助吸納新血，「政府要繼續檢討方案，始終支援部職位有厭惡性而且工作不定時，如果薪金沒有吸引力，去做看更好過。」

蕭旭亮直言，業內很多問題均源於管治制度，前線醫護人手期望政府大刀闊斧進行改革，而非小修小補。他舉例指，現時醫院透過價低者得的投標制度購買醫療器材及服務，但很多時候，錢花了，但器材及服務卻未能有效幫助同事處理工作。

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