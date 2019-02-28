【員工福利】心情不好任放一日？　企業設情緒假、委屈獎獎勵員工

打工仔唔開心，想唔返工？做夢吧！除非你在江蘇常州的恐龍園中工作。這家企業設立情緒假和委屈獎，員工凡是家庭變故、失戀、吵架、工作不順而心情不好，都可以任意放一日有薪假，調整心情。

江蘇常州的恐龍園為員工設立「情緒假」，三年來同事可以不說理由，心情不好便申請放假。（恐龍園網站圖片）

情緒假

恐龍園文化旅遊集團是位於內地江蘇省常州市一個以恐龍為賣點的主題樂園。該公司有項特別的福利：員工凡是在工作或生活遇到不如意事情，或因突發事件而影響情緒時，就可以不提供理由，每月放一天有薪「情緒假」。「情緒假」已實施三年，設立原因是該公司屬於服務型行業，經常會有遊客提出無理要求，或對員工進行責難。該公司工會副主席陳青成接受內地媒體訪問時表示，最初他們會讓員工先回休息室休息，後來就索性定了這樣一個假期，以便員工能自行調整心情。

陳青成指出：「作為主題樂園，我們的員工是給別人帶來快樂，如果員工不開心，那麼也會影響工作情緒。」他又補充，假期設立之初，很多人都抱著試試的態度請假，後來發現真的可以任性地以「心情不好」為由請假，就相信公司是真的希望大家快樂工作。不過如今員工在申請這項假期時多也不會指明原因，這可能是在於他們不願意讓別人知道自己的情緒狀況。

據悉，到目前為止，公司近乎30%員工放過「情緒假」。去年超過20人申請放假，過半數人沒有說明理枇，只說心情不好。陳青成指，公司尊重員工，不會多作過問。另一半申請人則因家中突發情況、失戀、和戀人吵架而申請。請假批不批准，由一線管理人員決定，有時他們看到員工狀態不佳，也會主動給予假期。

該公司設立假期的理由是，員工從事服務業，不免會遇到客人刁難和責怪，加上突發家庭個人意外，不開心也會影響了服務狀態，乾脆設立假期，讓同事調整狀態。（Getty/VCG）

委屈獎

除了心情不好可以放假外，恐龍園還給員工設立「委屈獎」，以表揚冷靜處理客人無理要求的員工。最特別的是，獎勵並不是現金，而是新潮的「遲到卡」、「休息証」等。陳青成對此表示，公司不想工作太死板，網絡上新興的東西，他們都會有選擇地融入其中，同事的忠誠度和積極性都提高了。

上述公司是主題樂園，規模龐大，資源充足，給旗下員工設立一天假期不成問題，亦體現出尊重、重視員工的一面。誠然，打工仔不能期望每間公司都有資源、人手實行這措施，但員工心情不佳、個人生活出現問題時，做老闆的給予體諒問候，給予放假一天，也不會給公司造成多大難處吧。

（資料來源：綜合報道）

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