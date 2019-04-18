【PowerPoint教學】等距複製、一鍵對齊　15個必學實用快捷鍵！

作為一個PPT設計師，Powerpoint自然是老朋友了，不知不覺間手指已經記憶了很多PPT自帶的快捷鍵。 今天就分享幾個我平時經常用到的快捷鍵，原則依然是：效率，越高越好；速度，越快越好。

Ctrl+D（等距複製）（觀海PPT）

1.Ctrl+D（等距複製）

作為基礎複製／貼上功能的升級版，也是我用的最多的快捷鍵之一，1小時完成20頁PPT的排版也不再遙不可及。

用法：選中某個文本／形狀／圖片，向某方向拖動一小段距離，再連續按Ctrl+D，理想中的快速排版已經到來！

選中某個文本/形狀/圖片，向某方向拖動一小段距離，再連續按Ctrl+D，理想中的快速排版已經到來！（觀海PPT）

2.Shift+Ctrl+C/Shift+Ctrl+V（格式複制／格式貼上）

花很久辛苦編輯好一版的格式（比如字體什麼的），遇到另一個同樣的排版，難道要再編輯一次？這時候格式複制快捷鍵就很有用了！

Shift+Ctrl+C/Shift+Ctrl+V（格式複制/格式粘貼）（觀海PPT）

用法：選中已經編輯好格式的對象，按下Shift+Ctrl+C。再選中未編輯格式的對象，按下Shift+Ctrl+V，相同的格式就複製完成了！

選中已經編輯好格式的對象，按下Shift+Ctrl+C。再選中未編輯格式的對象，按下Shift+Ctrl+V，相同的格式就複製完成了！（觀海PPT）

3.Ctrl+鼠標滾輪（縮放編輯區）

很多時候會遇到一些比較細小的對象，以至於滑鼠經常點錯，或者點到其他對象，這時候就需要放大編輯區來拯救你。

用法：在沒有選中任何對象的時候，直接用Ctrl+滾輪是縮放整個PPT頁面。在選中某一個對象的時候，會以這個對象為中心進行頁面縮放。

在沒有選中任何對象的時候，直接用Ctrl+滾輪是縮放整個PPT頁面。在選中某一個對象的時候，會以這個對象為中心進行頁面縮放。（觀海PPT）

4.Ctrl+G（對象編組）

在某一塊內容編輯好之後，我們希望它們是固定好的一塊，可以一起移動/排版，這裡就會用到對象編組功能。

Ctrl+G（對象編組）（觀海PPT）

用法：選中多個對像後按下Ctrl+G，即可編組，之後就可以一起移動，而它們相對位置是固定的！

選中多個對像後按下Ctrl+G，即可編組，之後就可以一起移動，而它們相對位置是固定的！（觀海PPT）

5.Shift+滑鼠移動（垂直/水平移動，等比例縮放）

Shift+鼠標移動（垂直/水平移動，等比例縮放）（觀海PPT）

用法：拖動某個對象時，同時按下Shift，即可實現水平/垂直方向的移動。另外縮放圖形時按下Shift，可以在長寬比保持不變的情況下縮放。

拖動某個對象時，同時按下Shift，即可實現水平/垂直方向的移動。另外縮放圖形時按下Shift，可以在長寬比保持不變的情況下縮放。（觀海PPT）

6.Ctrl+Z（撤銷，至多150步！）

Ctrl+Z（撤銷，至多150步！）（觀海PPT）

Ctrl+Z的精髓在於它可以連續撤銷上一步操作，最多可以支持撤銷150步！不過Office默認為可撤銷50步，可以在選項當中調節。

Ctrl+Z的精髓在於它可以連續撤銷上一步操作，最多可以支持撤銷150步！不過Office默認為可撤銷50步，可以在選項當中調節。（觀海PPT）

7.Ctrl+S（保存）

感受過改了一晚上PPT而沒有保存的絕望嗎~記得隨時保存！

Ctrl+S（保存）（觀海PPT）

文字神器

1.Ctrl+E/J/L/R（段落對齊-居中/兩端/左端/右端）

Ctrl+E/J/L/R（段落對齊-居中/兩端/左端/右端）（觀海PPT）

直接選中文本框按下相應按鍵即可對齊，分別是：

Ctrl+E：段落居中對齊

Ctrl+J：段落兩端對齊

Ctrl+L：段落左端對齊

Ctrl+R：段落右端對齊

直接選中文本框按下相應按鍵即可對齊。（觀海PPT）

2.Ctrl+[ / ]（減小/增大字號）

Ctrl+[ / ]（減小/增大字號）（觀海PPT）

選中文本框即可使用

選中文本框即可使用（觀海PPT）

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放映秘技

1.放映模式下按G（顯示全局縮略圖）

放映模式下按G（顯示全局縮略圖）（觀海PPT）

進入放映模式後直接按G即可看到全局縮略圖。

進入放映模式後直接按G即可看到全局縮略圖。（觀海PPT）

點撃圖片看看其他放映秘技！↓↓↓

【本文獲「觀海PPT」授權轉載。原文：PPT有哪些好用到爆的快捷鍵？】

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