【求職心態】立心轉工　要錢更要休息　調查：平衡生活重要過升職

本地求職招聘平台JobsDB早前以「引才法則」為題進行調查，發現打工仔在計劃轉工時，除會關注薪酬待遇水平外，亦非常關心新的工作機會能否讓自己享獲work life balance的生活，而且這方面的訴求甚至比能否獲晉升更為重要。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，每次打工仔轉工都期望人工加幅達到23.6%。（曾凱茵攝）

打工仔每天在職場拼搏，究竟是為了什麼？本地求職招聘平台JobsDB早前便以「引才法則」為題，訪問來自20個行業約6,000名打工仔，邀請他們就「薪金與報酬」、「額外福利」、「工作與生活平衡」、「事業發展機會」及「工作穩定」等14因素排列重要程度。

調查結果發現，「薪金與報酬」仍為眾項目之首（20.1%），但「工作與生活平衡」（13.1%）的重要程度卻已超越了「事業發展機會」（10.3%），成為他們在尋找新的工作機會時的第二重要關鍵，顯示出他們對工作安排須配合個人生活的節奏有着強烈訴求。

調查發現，教育及培訓界（15.1%）、會計／核數／稅務界（14.3%）與政府及公共機構（14%）的打工仔最渴求工作與生活平衡。（GettyImages/視覺中國）

Work Life Balance的定義

對於打工仔來說，Work Life Balance到底要怎樣安排呢？約六成受訪打工仔認為，「跟隨公眾假期放假」（59.6%）和「五天工作周」（59%）是最必需和基本的工作條件；近44%人覺得如果要加班，便必須要有「金錢或假期作補償」；也有三成人乾脆表示「毋須超時工作」最重要。

對比之下，「輪班工作」及「經常出差公幹」就最令打工仔抗拒，分別有六成（59.5%）和三成（30.7%）。受訪打工仔會因職位有此種要求而推辭。在派駐他國方面，超過一半人拒絕被派駐到包括大灣區在內的南中國地區（52.4%）或南中國以外其他大陸商業城市（55.2%），另有超過三成受訪者表示不想在海外工作。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石對此表示：「（本地打工仔）渴望取得工作與生活平衡的訴求已很清晰，不容忽視。僱主應同時將工作與生活平衡納入招聘與挽留策略，方能吸引人才熱誠效力，維持競爭力。」

Z世代即將投身社會，他們對發展事業的態度與上幾代人有着分別。（資料圖片）

Z世代追求自主自由

另外，由於Z世代（18-23歲）的年輕人即將投身社會，成為職場新力軍，因此是次調查亦特別收集了他對職場的期望及意見。

調查結果題示，Z世代比其他世代更重視工作與生活平衡，當中有13.6%人會以此作為應聘的重要考慮，而嬰兒潮世代（目前為55至64歲）的打工仔只有10.7%會提出這條件。同時，出於工作與生活平衡的考慮，Z世代對「零工經濟」（Gig Economy，即接受非全職聘用或成為自由工作者）抱有更開放的態度，只有27.1%受訪Z世代會要求長工，遠低於整體的42.5%。

此外，12.7%人覺得僱主必須提供有活力、開放的工作環境，36% Z世代認為自由的管理文化是必要，但管理層給予認可最為重要。

雖然整體本地打工仔都不願意離港工作，但Z世代更願意到外面闖蕩。他們都樂意到包括大灣區在內的南中國地區（45%）或南中國以外其他大陸商業城市（40%），另有25%人想到海外工作。

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