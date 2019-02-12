【職場熱話】同事獲升職　睇落唔高興？　網民：加辛不加薪咪咁囉

打工仔遇到升職要有甚麼反應呢？保持低調謙卑固然是一種策略，但過於安靜卻會惹人疑惑。日前就有人於網上討論區分享同事升職後反應異常安靜，不見高興。網友紛紛回應乃因「升職加辛」的原因。 無論升職後是有苦自己知還是人前人後都風光，面對同事、上司、下屬的祝賀，還是得體、大方回應為上。

升了職，office卻異常安靜，同事也不見高興，有暗流湧動？（Getty/VCG）

早前有網民於網上討論區發起討論，指發現同事獲公司的升職安排後的反應非常奇怪，不僅幾位當事人沒有什麼反應，就連同事們也沒有面對面的恭喜他們，就算事主當面恭喜其中一位同事，對方也沒有說謝謝，總之就是看不出他有高興的情緒。「公司異常安靜」，事主以這句話來形容當天的辦公室，又好奇那些同事是否因升職卻沒加人工，或是加薪幅度未如理想而不感興奮，還是這根本就是職場的一個常態。

網友表示升職後同事反應安靜，非常奇怪。（香港討論區截圖）

網民估計：加辛不加薪

對此，大部分網友都認為事主的同事都是「加辛不加薪」，如此狀況下還聽到人家的恭喜說話，哪有心情再笑呢？也有人認同同事低調的做法是「保命之道」，要是表現太興奮會予人過於囂張之感。不過，亦有網友指有人天生性格「拾到金都唔識笑」，勸喻事主別好管閒事，由衷祝賀就好。

網民回應（按圖了解）：

網友意見（香港討論區截圖）

+ 6 + 5 + 4

面對同事祝賀，雖然是門面功夫，但還是說聲多謝，感謝上司賞識和同事支持吧。（Getty/VCG）

加薪是一種尊重

在物價飛騰的今天，加薪一仟幾佰或許無助於顯著改變一個打工仔的生活質素，極其量就是有多些錢用來𠱁自己開心或儲起來吧，但要藉此來結婚買樓，也許就是有點遙遠。不過，在職場角度，一間公司願意在升一位員工的職銜時，附帶調高員工的薪金，這不僅是一個獎勵的行為，也是一種肯定：肯定員工能承擔更重要的工作，也因工作負擔增加，因此給予相應的薪酬作為待遇。

若然如網民所估計，事主的同事是因「加辛不加薪」而不快，相信他們不僅是愁於收入上的不滿足，也是夾雜着對公司刻薄同事的失落情緒，彷彿公司只在利用他們的勞力，卻不懂體諒他們的付出與投入。企業如以這種方法對待員工，甚或會令其他同事一樣感不快，認為再是努力也不會獲加薪機會，長遠來說，只會令團隊產生散漫、不積極的氣氛，要是打工仔身在這樣的工作環境，建議還是趁早另謀去向，免得日後感受同樣失落感之餘，也在浪費時間給不懂得尊重自己的公司／上司身上。

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