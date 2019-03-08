【政府工】社會福利署聘行政助理　月薪達23k　大學畢業即可申請

想轉工？政府工的吸引力永遠不俗。社會福利署現正招聘合約行政助理一職，人工23K。雖然只是「N仔」合約（Non-Civil Service Contract），但這職位勝在入職要求較低，申請人只需持有大學學位兼有一年全職工作經驗即可申請。假如打工仔正處於事業過渡期或想轉換工作跑道的話，不妨考慮一下。

社會福利署以「N仔」合約聘請行政助理。（Getty/VCG）

入職條件

合約行政助理的入職條件相對寬鬆，無限定主修學科，申請人只要持有大學學位，於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上成績，又具至少一年在管理或相關範疇的全職經驗，就即可申請。

工作內容

此職位的工作內容也較清晰簡單，主要負責一般行政和管理工作，例如資源管理、系統及檔案管理、委員會工作、蒐集和分析統計資料、報告書匯編等等，以及協助執行項目計劃如籌備項目、處理撥款申請、處理查詢及投訴、進行視察工作等等。

社會福利署行政助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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申請手續

雖然入職條件和職責都趨向簡單，但是申請手續卻較為繁複。申請者除了需要填妥申請表格G.F. 340外，還要填妥兩份文件。 一份是申請者的所有全職工作的詳細職責說明，特別是管理或相關範疇的工作經驗；另一份是一篇不多於200字以中或英文書寫的文章，闡述申請此職位的原因。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，人工23,620元。至於是否獲得續約，得視乎工作表現及需要而定。

此職位的截止申請日期是3月14日，接受郵寄和親身遞交申請，網上申請並不適用。

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