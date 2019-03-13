【政府工】渠務署聘社區關係主任　月薪28K　持大學學位可應徵

渠務署正為社區關係主任一職展開招聘。雖然只是「N仔」合約（Non-Civil Service Contract），但勝在入職要求不高，月薪卻高達28K。求職者只需持有大學學位及在綜合招聘考試（CRE）的中、英文科考獲「二級」成績就，即合符資格申請。

渠務署1月時為沙田污水處理廠舉辦開放日，宣傳正是社區關係主任的職責之一。（資料圖片）

入職條件

社區關係主任對申請人的要求不高，軟性技能包括：良好中英文寫作技巧、良好的人際溝通和協商技巧、流利粵語及英語，精通普通話更佳及 具備良好的；以及熟悉個人電腦操作，例如微軟辦公室和中文文書處理。至於學歷，申請人只要持有大學學位，主修傳播學、公共關係或新聞學學位的可獲優先考慮，與於CRE中、英文科考獲「二級」，便即可申請。

需注意一點，申請人在面試前或須通過筆試。

工作內容

雖然渠務署社區關係主任的入職門檻較其他高薪政府工為低，但它的職責卻殊不簡單，因它需要處理署方所有公開訪問活動、跟進物料狀況及保持物料狀況良好，以提升本署形象、就妥善維修事宜盡快向有關分部匯報，以及公共關係經理提供支援。因此，入職者或需不定時工作。

具體工作內容包括：

1. 處理查詢及投訴時，確保溝通良好，有禮及有效，包括親自向負責人員了解處理查詢／投訴的進度及成效。 2. 保持物料的狀況良好，以提升本署形象。 3. 根據現行國際標準，協助統籌、編撰及出版本署的年度可持續發展報告。 4. 監察每天相關新聞報道，並安排向高級管理階層及負責人員傳閱。 5. 招待本地學校／團體、內地及外國訪問團參觀本署設施。 6. 推行公眾教育及宣傳活動，以提升本署形象和加強公眾對本署工作及服務的認識。有關職責包括編製部門宣傳物品，如宣傳單張、短片、動畫等；協助開放日的工作；以及籌辦其他宣傳活動。 7. 支援本署的中學外展教育計劃，以加強學生對本署工作及服務的認識。 8. 監察有關清理淤塞渠道的顧客意見調查，以改善為各部門提供的服務。 9. 收集部門數據，以供編撰報告。 10. 協助籌辦媒體活動，包括專題訪問、新聞簡報會、每年會見傳媒的實地採訪，以及傳媒午宴。 11. 參與為大型項目籌辦的公共關係宣傳活動。 12 .監察本署網頁，確保為公眾提供優質服務。 13. 支援各分部舉辦本署30周年慶祝活動。

渠務署社區關係主任招聘詳情（按圖了解）：

渠務署社區關係主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 8 + 7 + 6

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘，月薪28,595元。受聘人在合約期內工作表現及行為持續良好，在合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金，加上政府所作的MPF供款，會相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的15%。

此職位的截止申請日期是3月22日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。注意一點，網上申請者須於截止申請日期後的一星期內把所需的証明文件副本郵寄渠務署招聘及編制事務室，在信封面及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

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