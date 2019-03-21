【私人飛機空姐】飛勻隱世國度　鋪床餐飲一腳踢：試過手撕20隻雞

私人飛機的華麗格局，大家可能在電影中都見過，但是現實中的私人飛機又是怎樣的？不用配戴安全帶？想食甚麼都得？一位空姐負責所有人的需要？私人飛機的空姐可以去很多偏遠又特別的國家嗎？客人全都是富豪吧？相信大家一定對私人飛機行業有大大的迷思。華龍航空的集團總裁Jenny Lau﹙劉暢﹚和機艙服務及人才拓展經理Cindy Tse﹙謝寶儀﹚，這次為大家分享過往私人飛機空中服務員們遇過的見聞，揭開這行業的神秘面紗。

電影中常看到私人飛機的場景，真的想食乜就食乜？﹙GettyImages/VCG﹚

Jenny指，私人飛機航空公司其實是在2008年才開始在亞洲發展，因此行業發展比較年輕，很需要新血加入。她在2011年創辦華龍航空，在香港140架私人飛機中，它管理的有40架，因此在此市場佔重要的一席位。

為培訓出合乎要求的空中服務員，Jenny和Cindy都花了不少心思，務求每位員工都身負高應變力之餘，也保持淡定及親切的形象，令客人可享最個人化和舒適的體驗。Jenny指每一趟私人飛機航程大約只有10位機組人員，「短程或少人的航班，會有2位機師、1位空姐及1位工程師；長程或多人的航班，則會有4位機師，2至4位空姐及1至2位工程師。」

Jenny指要當私人飛機的空中服務員是需要萬能的，因為所有佈置、餐飲服務、客人需要、鋪床、安全講解、急救應變等工作，全都是由一個人去做，所以挺辛苦，壓力也頗大。不過，私人飛機的空姐卻會有很多與民航機空姐不同的經驗，以下分享其中一些趣聞。

Jenny指私人飛機航空公司在2008年才開始在亞洲發展，故行業發展比較年輕，很需要新血加入。﹙歐嘉樂攝﹚

Case 1：搭飛機如搭的士 中途改站

Jenny指80%搭私人飛機的客人都是為了商業用途，其餘20%才是用於娛樂用途，「很多客人都是搭飛機去開會，試過有客人在航程間才突然要更改前往地點，並說：『我都係唔飛呢度，想改飛嗰度。』機上的空姐就要立即與機師溝通，機組人員再與控制塔及各機場聯繫以協調航線，再由空姐告知客人安排，跟進飛行進度。」搭私人飛就如搭的士一樣的感覺，Jenny指大多發生在歐洲的航線，飛往內地的航線會較難安排，因為很多都需要預早申請。

Case 2：事前學廚 1人煮9道菜

提及一件難忘的事例，Jenny指有一位從事酒店餐廳業務的客人，他需要在私人飛機上招待其他客人，並想將酒店餐廳的服務帶上飛機，因此公司已於早幾日前讓空姐到客人旗下的酒店餐廳中學廚，「他事先準備了餐牌，然後教空姐烹調，起飛當日再準備一些半熟食物上機完成其餘步驟。」Jenny憶述自己乃坐上客，那位空姐需要1人招呼全機13人，準備每人9道菜的傳統西餐，客人中更有素食者。

Cindy指只希望為客人提供最個人化的旅程，故只要客人預早起碼一日提出想食甚麼，基本上都可以為他們準備。﹙被訪者提供照片﹚

Jenny想了解自己公司員工的辦事能力，便看看能否給予援手，她說：「看到空姐一個人在廚房又煮又洗碗碟，一手拿着三包醬汁一齊剪開口，真的好快手！但一簾之隔，她一出菜便十分優雅和專業。」

Cindy補充，因為私人飛機的服務講求個人化，所以只要客人事先提出對食物的要求，空中服務員都會盡力去滿足，她笑說：「試過有客人帶了20隻白切雞上機，說想食手撕雞，那次空姐一上機就不停地撕，撕足全程。」

在職培訓中，Cindy指會讓員工到不同酒店學習食材料理：（按圖了解）

私人飛機的空姐，廚藝都需要有一定水準，因為很多飛機餐都不單只是加熱便了事，需要她們的烹調技巧，故在培訓期間，公司為安排她們到酒店學習製作不同料理。﹙被訪者提供照片﹚

+ 4 + 3 + 2

Case 3：去南極、非洲與森林

Cindy已有20年以上的空中服務員經驗，現為公司的培訓導師，她指當私人飛機空姐可以去很多特別的地方，「客人很多時都會去一些偏遠又特別的島嶼開會，如馬紹爾群島、馬耳他等平時民航機都不會去的地方。我亦去過南極、非洲、馬達加斯加、塞內加爾及一些森林地區，還會停留幾日。」空中服務員可在客戶進行商務活動時，享有觀光時間，不像平時民航機要趕班次，走馬看花地看景點。

但Jenny指有一點要注意，她不鼓勵空中服務員在非當值期間接受客人邀請的活動，原因一方面要保護自己，另一方面是航班安全問題，「在起飛前12小時，空中服務員都不能喝酒，並要隨時處於待機狀態，因為難保客人會突然更改回程時間。另外，在目的地逗留期間，空中服務員不可進行高危活動，如潛水、滑雪、連踩單車都不能，因為試過有人跌斷腳，影響回程的服務。私人飛機只有1至2位空中服務員，所以很難有替代人手。」

私人飛機機艙有幾靚？（按圖了解）

Cindy和Jenny皆指讓空姐學習機艙的安全知識很重要，因為每架私人飛機的格局和設計都有些分別，故要緊記檢查逃生門、安全帶及其他緊急設施。﹙被訪者提供照片﹚

+ 6 + 5 + 4

Case 4：一人應付醉酒鬧事

雖很多私人飛機的客人都非富則貴，但當中都有一些比較難處理的情況，Jenny指試過有客人在登機前已喝醉了，對空姐做出不禮貌的行為及在機艙內亂扔物品，「因為私人飛機空姐很多時都只有一人應付機艙所有突發事情，所以應變能力一定要高，處事亦要淡定，而我們在培訓時都會教她們一些應對技巧。那次事故的空姐處理得不錯，她沒有被那些不禮貌的言詞影響，反而主動讓客人喝水及迫使他睡覺。」

除了上述種種，Jenny指試過有飛機的窗戶在航行途中稍為裂了，空姐要立即與機師溝通並安排緊急降落，「應變能力及溝通技巧真的很重要。」現時華龍航空有40至50位空中服務員，當中以女士佔多，公司亦會定期給予員工訓練，「大部分員工都是由現職空姐、空少轉到私人飛機行業，初期我會在自己搭飛機時，故意刁難一些有潛質的空姐，如要求一杯水，然後挑剔太熱、太冷，如果她仍能保持微笑和禮貌，我就會邀請她加入團隊。」

有興趣任職私人飛機空姐、空少的話，除得靠獵頭的機會外，也可嘗試報讀相關課程來尋找工作機會，如香港大學專業進修學院﹙HKU SPACE﹚新開辦的私人飛機款客服務管理證書課程等，好讓有意轉工或轉行者在下決定前先了解行情。

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