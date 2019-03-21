【職場熱話】同事愛分享　IG喪更新　網民：次次病都影啲藥同…

過度分享成習慣，相信大家身邊都有不少同事和朋友喜歡拍Instagram Story﹙IG Story，即時動態視頻﹚吧？不過有些人就差不多想每一分秒的生活細節都與人分享。這究竟是甚麼心態？看到這樣的人，你又會否覺得煩厭和反感？讓人知道你生活的所有，真的好嗎？ 然而，過度分享其實對分享者自身都構成了不少危險，我們應該認真思考一下，

過度分享成習慣，大家遇到甚麼事都會拍照及拍片放上網與大家分享。﹙GettyImages/VCG﹚

有網民在網上討論區連登以「發現身邊個同事有好嚴重既﹙嘅﹚ig story分享症」為題發文，他指那位同事幾乎每隔幾小時就會更新一次IG Story，而且內容差不多每天相同，大致為返工、工作、午飯、放工、不幸OT和OT後收工。他更為該同事作了個小歸類，指其caption都是：「邊一個發明了返工」、「好多嘢做」、「食好啲對自己好啲」、「終於收工了」、「幾時收工」等。

雖然這正正反映了一般打工仔的生活毫無驚喜兼一成不變（其實也挺無奈的），但事主與一些網民則認為這種過度分享症成了新一代的習慣，有些人甚至表示很有共鳴，也見過身邊有朋友連生病、看醫生，都要把藥物及探熱針放上社交平台，完全不明白那些人的心態。

或者，他們如此依賴社交平台的原因其實很簡單：他們都寂寞，希望自己能成為其他人的中心。

事主分享與其他網民意見：﹙按圖了解﹚

樓主歸類同事的分享時間表和分享類別。﹙LIHKG截圖﹚

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過度分享的3個原因

美國赫芬頓郵報研究了人們過度分享的其他3個原因，細心一想，自己是否如此？

1.無聊

由樓主觀察所得，他那位同事的生活真的只有上班、工作、午飯和放工，不難發現其實很多上班族的每一天都很枯燥無味，無聊的時間佔了大半，所以大家都覺得要在社交網絡分享點什麼來填補那些無聊的時間，亦好讓別人知道他的生活其實未至於如此無聊。

2.以自我為中心

分享story這件事，一開始都是以自我視覺為出發點吧？他們想別人知道自己在做什麼，並願意以他們為中心，關心他們身邊身邊發生的一切。就如表演者一樣，他們希望得到注視的目光，在自己的圈子中表現出眾，成為被談論和羨慕的對象。一切源於自我感覺良好。

3.沒自信

沒自信、寂寞。很多時拍這些story的一刻，他們都是自己一個人的，他們希望得被關注，得到更多人對自己的肯定，因為他們心底裏對自己沒有信心。

就如表演者一樣，他們希望得到注視的目光，在自己的圈子中表現出眾。﹙GettyImages/VCG﹚

分享太多資訊或釀成危險

可能你覺得看你的story的都是你的朋友，而且覺得透露個人資訊不會有太大影響，但其實網絡世界要轉發實在太容易，一下複製一下貼上，你的資訊就只需幾個按鍵就可傳遍全世界。過度分享會有甚麼危險性呢？

1.讓人知道你的位置

經常更新狀態及照片，讓朋友們都覺得與你同步，但發佈得愈多就危險。尤其相片或影片內容令特定的位置，如check in一些地標。社交網站的位置服務，可以準確公開你的位置和行蹤，一些潛在跟蹤者或立心不良者會可很輕鬆地獲得這些重要資訊。

如你沒有刻意更改設定，大多數社交媒體平台的條款和條件都指明，它們擁有使用你添加到平台上的任何內容的權利。所以請好好設定個人資料的資訊！﹙GettyImages/VCG﹚

2.讓人容易盜用個人資料

筆者見過有朋友不慎在影片中分享了自己的身份證，雖然只閃過兩秒，但其他人只要一按暫停，就可以清楚看到他身份證上的所有資料，而不論有心還是無意地分享太多額外資訊，如自己的電話號碼、地址及信用卡號碼等，都很容易地為黑客提供盜用身份的所需信息。

3.輕易令自己聲譽受損

社交媒體讓人們可以自由地表達自己的觀點並與朋友分享經驗，但如發佈得太多，不僅會令人反感，更可能會損害你的聲譽，例如醉酒、演唱會偷拍、自拍等，都可以迅速改變人們對你的評價；當僱主或上司意外地看到的話，更可能對自己的職業生涯產生影響。

可能你會覺得這些顧慮有點過大或誇大其詞，但意識到社交媒體背後的危險性是必需的，這些都有機會發生。過度分享亦會令身邊人覺得煩厭，所以嘗試減少一次自己分享的次數和內容，別老是想着拍片拍照，而忽視眼前事物。

﹙資料參考：memarketingservices、puremoderation﹚

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