【職場熱話】抱恙請病假不獲父親體諒　網民：佢似寧願戰死職場…

打工仔請病假通常都擔心老闆、同事責備，卻想不到有人會遭到父親的責備！ 早前有網民在網上討論區分享經驗，表示父親責罵自己「溫室長大、只懂逃避、不面對困難」，又表示「病左（咗）都要番（返）工，要番（返）到去俾人睇病到死死下，等人同情你，覺得你好勤力好有Heart先係好員工」。 如此種種令事主覺得父親「寧願戰死係職場都唔請假」，話題亦引來網友的熱烈回應。

請病假=詐病？AL=蛇王？勞動最光榮？（Getty/VCG）

早前有人在網上討論區分享因請病假而被父親痛罵的經驗，引來眾多網友的熱烈回應。

事主表示，他工作三年以來只請過四日病假，其中三天更只是因要進行牙科手術而請的。他曾試過在公司受到傳染而病倒，但他以曾往曾當教師的父親卻堅持對他說：「病左（咗）都要番（返）工，要番（返）到去俾人睇病到死死下，等人同情你，覺得你好勤力好有Heart先係好員工」。

然而，事主卻擁有截然不同的觀念：上班本應就要交出成果，一旦病了卻會狀態大跌。抱恙上班根本沒有人會同情、可憐自己，反是自己卻因此無法休息，根本不值得。

至近日，事主又不幸病倒，咳嗽、乞嗤、頭暈、疲倦、喉嚨痛等徵狀一齊湧現，病情嚴重，遂打算請假休息，誰料父親知道後大發雷霆，痛罵他「溫室長大、只懂逃避、不面對困難」。事主回想去年已發生過相同事件，弄得當時病情更加嚴重，便感到難過，也不明白父親為任麼阻止自己請病假。他直言父親的觀念就是「寧願戰死係職場都唔請假，先係（才是）正確的上班態度」。

事主分享父親對待上班的態度（按圖了解）：

有人分享請病假卻遭父親大罵「溫室長大、只懂逃避、不面對困難」。（連登討論區截圖）

為甚麼兩代人對於請病假的看法如此懸殊？（Getty/VCG）

帖文引來網友的熱烈回應，有人質疑事主如要請病假，為什麼要向父親交待，又勸喻他不必理會父親的意見。此外，不少人都批評事主父親的「勤力」觀念過時，並指政府廣告都宣傳打工仔如病倒就應留家休息，今時今日，別在公司散播細菌才是有公德心的表現。

另外，亦有網民指他們的父母與事主父親的觀念相同，一樣視上班為最重要的事情，「病又話詐病，放AL又話我蛇王，正常朋友又話豬朋狗友」，聽下去使人不快，總之請假就是偷懶。

網友回應（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 6 + 5 + 4

要到公司給人看到自己病得死死下，博取同情及勤力好員工的印象？這是哪個年代的觀念？今時今日，別在辦公室散播細菌才是有公德心的表現。（Getty/VCG）

事主與父親的矛盾，或是與世代差異有關。其實事主和很多網友都表示無法理解上一輩的觀念，蓋因兩個世代的社會環境截然不同吧。上一代沒有最低工資保障，物質也不如今天充裕，當時一般打工仔的目標都是「撐起頭家」，工作的重要性不言而喻，不開工等於手停口停。他們願意捱，也必定要捱，因此習慣少病當沒病，堅持上班，捱過去就沒事了。

不過，事主父親堅持要事主抱病上班，以祈透過病情獲得他人同情，博取勤力有心的印象的想法，卻無可否認是一套過時的觀念，因為放眼今日，如此狀況還堅持上班，只會換來他人的白眼和缺乏公德心的批評。這或許由於過去重視員工在場的態度，現時講求員工的最終成果和效率兩個差別吧。

其實，新世代打工仔在物質富裕的環境下長大，工作觀念及重要性也有所改變，返工比不上健康重要，加上請假、放假本來就是應有的權利，所以新一代打工仔也沒如上一代般願意什麼事都用「捱」的方法處理吧！

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