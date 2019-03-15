【職場熱話】網傳寺院9萬月薪聘方丈　仲有津貼年終獎　真相係…

近日網絡流傳一則和尚招聘啟示，指獲聘用的和尚實習生需做滿兩年，期間包食包住，月薪可高達¥20,000至¥50,000﹙約港幣2.3萬至5.8萬元﹚，另有每月津貼¥18,000﹙約港幣2.1萬元﹚；當上方丈住持還有¥80,000薪金﹙約港幣9.3萬元﹚，且享免稅兼有年終獎。 上述的待遇都非常吸引，難道當和尚都是一份筍工？然而，打工仔在削髮出家前請三思，這則招聘啟示真的屬實嗎？

和尚實習生月薪高達¥20,000至¥50,000﹙約港幣2.3萬至5.8萬元﹚，另有每月津貼¥18,000﹙約港幣2.1萬元﹚；當上方丈住持還有¥80,000薪金﹙約港幣9.3萬元﹚，如純粹以待遇來說，真的非常吸引。﹙GettyImages/VCG﹚

早前在國內網絡流傳的，招聘實習和尚的啟事所指出的薪酬十分吸引，而具體要求包括：要為持大專及以上學歷的男性、熟練背誦《金剛經》、《法華經》等經典著作及信佛者優先。上班時間為每天8小時，期間須戒酒戒色，但下班後的私生活則不被干涉。另在實習期間，方丈會親自傳授72絕技！然而，要成功得到一份筍工是需要面試的，該招聘廣告還附有寺院地址及面試日期。

僧人並非職業

要是當出家人就可獲得高薪待遇，下班後又不用戒酒戒色，這樣的工作很吸引吧！不過細心一想，這是真的嗎？

在此招聘啟事於網絡廣傳後，開封大相國寺已於3月7日在微博發表聲明，指未曾發佈過「相國寺招聘和尚」的資訊。他們在聲明中解釋：「作為中國十大漢傳佛教寺院之一，大相國寺一直以來一直高舉愛國愛教旗幟，道風嚴謹，管理規範。『出家』是信仰使然，『僧人』也並非職業。出家人以寺為家，不存在上下班制度，網傳圖片中提到的『招聘』、『面試』、『津貼』和『年終獎』等信息更是無稽之談。」

針對網路上的造謠行為，大相國寺表示，此事已對寺院的名譽及佛教形象造成惡劣影響，所以會配合警方將此事徹查到底。

點圖放大以了解全文：

開封大相國寺已於3月7日在微博發表聲明。﹙開封大相國寺微博截圖﹚

換湯不換藥

這些內容不覺得似曾相識嗎？除了是次事件中的開封市大相國寺外，其實深圳弘法寺、成都龍潭寺、泰山普照寺、蘇州寒山寺和新昌大佛寺等，都曾出現過這類惡意傳謠。雖一看這些招聘啟示的相片質素和低質的改圖技巧已看出一些端倪，但這類高薪招聘和尚的廣告，差不多每年都會出現。

各間被誤傳招聘廣告的寺廟：﹙按圖了解﹚

﹙開封大相國寺微博截圖﹚

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其中泰山普照寺去年亦澄清招聘一事屬謠言，並已經報警，因為職員指普照寺只是單純的旅遊觀光景區，寺內根本沒有和尚，所以該招聘不成理。而發佈泰山普照寺偽造招聘廣告的是一名姓石的男子，他去年已向警方自首。市民小心別誤信這類招聘陷阱，亦不要偽造招聘廣告。

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