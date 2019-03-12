【職場熱話】不懂打扮易失發展機會？　網民：公司見你似樣先升你

在職場中，工作能力和態度固之然重要，但亦不代表打工仔可以完全忽略外表。俗語有云「先敬羅衣後敬人」，特別在商業世界，外表乾淨整齊、穿戴得體，才能給人留下良好的第一印象。有網民在討論區發文指，踏入職場後才了解到外型打扮的重要性，「原來商業社會根本就係一個講包裝、講門面、講人面，唔係講能力嘅世界」。

所謂人靠衣裝，如果打工仔見工或上班時衣著頹廢，容易令上司留下負面印象。（GettyImages/VCG）

該網民在連登討論區以「做過嘢先知外型打扮真係好重要」為題，指曾以為工作最重要是看能力和態度，怎料踏入職場後發現上司和客戶都會因外表不濟而認為員工辦事能力低，甚至因而失去發揮機會。

（按圖觀看全文）

（連登討論區截圖）

樓主的帖文引起大量網民回應，大部分人均指外表乾淨整齊是基本，試想像你剛認識一個人，也會根據其外表給予第一印象評價，如果對方衣著頹廢又「烏Wear」﹙不修邊幅﹚，你亦未必有興趣深入了解他。

有網民表示，打工仔本人已是一部分識行識走的CV，「你著到懶懶散散咁，我點信你係一個勤奮主動嘅人？」他們又指，外表是天生的，但衣著打扮可以靠後天努力，如何令自己「見得人」及增加別人對自己的信心，也是才能的一種。

（按圖了解更多網民意見）

（連登討論區截圖）

+ 9 + 8 + 7

在現今商業社會，打工仔除了在辦公室埋頭苦幹，與同事和客戶建立關係、在演講時展現出自信也非常重要，而外表和衣著在這些場合更顯重要。正如其中一位網民所言，「衣著唔代表能力，但一定會為你帶來更多機會。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O