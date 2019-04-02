【Office教學】去水印、統一圖片大小　3招Word修圖秘技一學就識

打工仔用Microsoft Office的Word處理文書檔案時，或需用上插圖，而插圖往往都要稍微修飾才能出街。其實除使用Photoshop等修圖軟件外，Word亦內置簡單的圖片編輯功能，而且簡單易用。

時至今日，Microsoft Word已經並不只是一個單純的文書處理軟件，還設有很多實用卻不為人知的內置強大功能。（微軟網站截圖）

Word是很多打工仔在日常工作時都會用到的電腦軟件，不過除在處理文書工作外，它還有一些用於處理圖像的功能。以下將為大家介紹如何利用Word來為圖片檔案進行「透明設定」、「遮蓋商標/水印」及「統一圖片檔案大小」。

1. 透明設定

要在Word內將圖片變成半透明，只需五個步驟即可，而且更可調較圖片的透明程度。

按圖了解步驟：

【Step 1】首先，選取 「插入」欄目中的「圖案」，並從圖庫中選擇需要使用的圖片檔案。

2. 遮蓋商標/水印

複雜的圖片後製當然要交由Photoshop等軟件處理，但如只是要遮蓋商標或水印，圖片的背景又較簡潔的話，Word其實都可以處理得到。以下的教學似是步驟多，但其實多試幾次，日後要用3至5分鐘遮蓋水印也不是難事。

按圖了解步驟：

【Step 1】首先，插入兩張一模一樣的圖片，第一張是供「取樣」用，第二張是用來作後製（去水印）用的。（Word截圖）

+ 8 + 7 + 6

3. 統一圖片檔案大小

插入Word 的圖片，如果沒有經過事先處理，就會依照本來的尺寸大小、比例呈於文檔上裡。因此，來源不同的圖片的尺寸和比例也有差異。如果圖片數量不多，可以利用「F4」鍵快速統一圖片大小。

按圖了解步驟：

【Step 1】想要統一大小不等的圖片的尺寸比例，可以先任意點選其中一幅圖。（Word截圖）

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