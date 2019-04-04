【自願醫保】續保至百歲、保費夠透明　一文看清扣稅額計算方法

食物及衞生局（食衞局）於2019年4月1日全面推行自願醫保計劃（自願醫保），以規範個人償款住院保險，打工仔如為自己或指定親屬購買自願醫保計劃下的認可產品，將可獲最高達8,000元的扣稅額。 要了解自己是否適合購買自願醫保，在購買時又有哪些要點需要注意，本文可作為一個參考。

食物及衞生局局長陳肇始早前主持自願醫保計劃啟動禮。（資料圖片／陳倩婷攝）

為了讓市民提供多一個選擇，透過住院保險而使用私營醫療服務，以及長遠減低公立醫院壓力，食衞局於4月1日全面推行自願醫保計劃，並供保險公司和消費者以自願性質參與。

如納稅人或其配偶是自願醫保計劃所認可產品的保單持有人，將可就支付購買認可產品的保費申請稅務扣除，扣除上限為每名受保人每年8,000元（以每個課稅年度計算）。

購買自願醫保的扣稅金額計算法：

自願醫保保費（以8,000元為上限）X 邊際稅率 = 實際扣稅金額

由於自願醫保計劃才剛推行不久，因此本文將借助自願醫保計劃辦事處的資料作解說，方便打工仔了解相關扣稅計算方法。

打工仔如為自己購買自願醫保計劃所認可產品，相關的扣稅金額會以保費8,000元為上限，乘以邊際稅率，得出結果便是實際扣稅金額。（自願醫保計劃辦事處）

如果打工仔是為自己購買一份價值3,000元的保險產品，並以稅率為15%計算，他便可獲450元的稅項減免。

3000元（保費） x 15%（稅率） = 450元

但如果打工仔為自己購買一份價值12,000元的保險產品，由於計劃扣稅額是以保費8,000元為上限，因此如以稅率為15%計算，他只可獲1,200元的稅項減免。

8,000元（雖然保費為12,000元，但計劃設定扣稅計算法以保費8,000元為上限） x 15%（稅率） = 1,200元

納稅人可為自己及指明親屬購買多份認可產品保單，而扣稅計算方法以是每一位受保人為單位計算，保費上限同為8,000元，即是打工仔為親人購買認可保險產品時，扣稅金額是可一同計算。（自願醫保計劃辦事處）

自願醫保計劃容許打工仔為自己及指明親屬購買計劃認可的保險產品，而扣稅方式同樣以保費8,000元為上限，不過這金額以每一個人為單位，即是每為一名親人購買，便有多8,000元的上限計算。

如上圖所顯，打工仔如為自己及5位親屬購買相關產品，他所得的實際稅項減免將是把6人的保費分別作計算，然後把總數加起來，因此他將可獲5,340元的稅項減免。

如兩名打工仔為同一位親屬購買計劃認可的保險產品，二人將可分別獲得稅項減免。相關計算方法與上述無異，同樣是以一位受保人為單位，並以保費8,000元為上限，乘以稅率計算。（自願醫保計劃辦事處）

如上述例子所示，當兒子及女兒二人為父親（同一名親屬）購買計劃認可的產品，兒子及女兒二人將可分別獲得相關的稅項減免，而不是只得其中一人獨享。

如邊際稅率為17%…

若打工仔須以17%的稅率交稅，並有購買自願醫保計劃認可的保險產品，最多可獲1,360元的稅項減免。（自願醫保計劃辦事處）

如上述例子所示，若納稅人的個人入息稅率為17%，而又購買了保費價值8000元或以上的計劃認可保險產品，便可獲1,360元的稅項減免。

*就2018/2019課稅年度而言，標準稅率為15%及邊際稅率為2%、6%、10%、14%和17%。

購買自願醫保事前須知

雖然已了解相關的扣稅計算方法，但打工仔如有意為自己或親人購買自願醫保計劃認可的產品，好應事前多了解計劃的細節。以下是方便打工仔認識計劃的要點：

1. 什麼是自願醫保的「標準計劃」？

在「標準計劃」下，自願醫保每年最高保障限額為42萬元，承保範圍會擴展至未知的已有疾病、先天性疾病、成像檢測、非手術癌症及精神疾病治療等。另外，自願醫保投保年齡設有限制，最細為出生15日，最大為80歲，逾80歲者不可以投保。

2. 「標準計劃」與「靈活計劃」有什麼不同？

所有自願醫保認可產品，包括標準計劃及靈活計劃，必須符合或高於自願醫保計劃下要求的最低產品標準。

標準計劃：標準計劃的條款及保障是劃一的，並設有最低要求，例如最低保障範圍及保障額。

靈活計劃：除必須提供相等於標準計劃的基本保障，還可加添具彈性的附加保障，以切合市場需要，而該附加保障是受限於食衞局發出的相關規則。

由於市場上認可產品的產品設計各有不同，消費者應小心細閱有關的條款及保障，明白其權利及責任，和比較不同的產品及保費。

所有認可產品的基本保障（包括整份標準計劃及靈活計劃內相等於標準計劃的基本保障）均必須容許自由選擇醫院及醫生。但靈活計劃內的附加保障部分，則可能只適用於某些醫院及醫生聯網。（視覺中國）

3. 自願醫保涵蓋/不涵蓋哪些保險產品？

自願醫保計劃涵蓋的保險產品：

為自己及家人購買屬償款性質的個人住院保險。

自願醫保計劃不涵蓋以下保險產品：

(a) 非住院醫療保險 (例如門診服務)；或

(b) 非償款性質的醫療保險 (例如住院現金、危疾現金保險)；或

(c) 屬於由僱主為僱員購買的團體保險。

購買自願醫保的納稅人可獲扣稅，每人扣減上限為8,000元，保證續保至100歲、不設終身可獲保障總額上限。（資料圖片）

4. 自願醫保所認可的產品，有哪些吸引之處？

與一般的保險產品有點不同，所有獲自願醫保認可的產品，必須符合五項要求，這亦是自願醫保的特色。

五大自願醫保認可產品特點（按圖了解）：

(a) 標準的保單條款及細則、最低保障範圍及保障額：[詳細的條款及保障可參考《自願醫保計劃認可產品保單範本》]（GettyImages/視覺中國）

5. 自願醫保的保障範圍擴展到哪個層面？

自願醫保的保障範圍擴展至包括：

A. 投保時未知的已有疾病：申請人在投保時未知的已有疾病，現時一般不獲保障。認可產品則由保單生效後第四年起提供全面賠償（即100%償款）及在首三年的等候期提供部分保障（即第一年不獲賠償、第二年可獲25%償款、第三年可獲50%償款）。

B. 先天性疾病治療：保障範圍包括投保人於年屆8歲後，出現或確診的先天性疾病的檢測及治療。償款安排與投保時未知的已有疾病相同。

C. 日間手術：保障範圍包括以非住院期間（例如診所或醫院日間診療中心）進行的外科手術（包括內窺鏡）。

D. 訂明診斷成像檢測：保障範圍包括在住院期間或門診進行的電腦斷層掃描、磁力共振掃描及正電子放射斷層掃描，而投保人需分擔30%的共同保險費用。

E. 訂明非手術癌症治療：保障範圍包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。

F. 在本港醫院進行的精神科治療：保障範圍包括在本港住院期間接受的精神科治療。

標準計劃只包括由意外引致在住院期間就牙科治療接受的急症治療和手術。其他住院及門診的牙科保障，則可能由靈活計劃內的附加保障提供。（資料圖片）

總括而言，食衞局不會規管保險公司相關認可產品所設保費的高低，但參與計劃的保險公司需公佈其認可產品的保費表，以方便消費者查閱和比較（與此同時，保險公司所有認可產品的保費表亦可於自願醫保計劃的官方網頁查閱）。

另外，保險公司可在續保時調整保費，但調整幅度必須與納稅人所購買的保險產品内，同一年齡/性別群組的其他客戸相同，防止保險公司對相關客戶作出不公平對待。

（資料來源：自願醫保計劃辦事處）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O