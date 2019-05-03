【Office教學】教你喺Word輕鬆移動、縮放圖片　唔使靠晒Indesign

Microsoft Office的Word可說是打工仔最常用到的文書軟件，不過除文字外，大家很多時亦需要加插圖像在內，不過在排版、移動時卻又感麻煩、費時。 其實只要善用Word內的「表格」及「畫布」功能，就能輕鬆把一組圖片一次過調整大小，快速移動，排列整齊。

1. 使用「畫布」功能移動一組圖像

一般而言，在Word上插入一組圖片或影像時，想把它們移動至合適位置的話，就得逐張移動才行；如要配合文字排版，更是麻煩費時。

其實，只要懂得利用Word「畫布」的功能，就能把整組圖片及影像一次過移動到合適的位置。

使用「畫布」功能步驟（按圖了解）：

【Step 1】平時插入Word中的圖片會和版面的文字共享同一個編輯區，以致選取圖片不夠細緻之餘，文字增減亦會影響到圖片位置。（Word截圖）

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2. 運用「表格」功能整齊排列圖像

除「畫布」外，其實Word的「表格」功能亦可用來排列圖像，使閱覽起來更覺整齊。

使用「表格」功能步驟（按圖了解）：

【Step 1】在「插入」下選擇「表格」，繪製所需大小的表格。表格欄寬可按需要決定。（Word截圖）

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3. 運用表格整齊排列圖像（二）

上述的「表格」功能，仍是就圖片的大小而決定表格的尺寸，但其實打工仔亦可直接設定表格大小，讓圖片隨已設定的尺寸自動調整大小。

設定「表格」尺寸步驟（按圖了解）：

【Step 1】新增表格。在「插入」下選擇表格，繪製所需大小的表格。（Word截圖）

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