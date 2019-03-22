【員工福利】廣告公司推5點收工、4.5天工作制：過咗3年證明可行

廣告業工作量重聞名，工時長、壓力大似是行業常態，然而本地廣告公司JP Agency卻一直實行4天半工作周。從事廣告業多年的總經理畢子惠（Vivian）及首席業務發展官吳栢倫（Alan）指，這措施帶來的最大意義是令同事喜歡返工，以及讓他們可重拾天倫之樂。

左起：JP Agency首席業務發展官吳栢倫（Alan）、總經理畢子惠（Vivian ）及創辦人黃浩霖 （Pierre）都表示4天半工作周實起三年以來，公司氣氛輕鬆，同事相處融洽，星期五大家會一起唱K、去旅行，公司上下未試過「好唔想返工」。（高仲明攝）

在不少人眼中，香港廣告業已經與工作量繁重、工時長及壓力大等形象掛勾，廣告人的常態是「不OT，不成仁」，然而，本地廣告公司JP Agency創立三年以來卻一直奉行四天半工作周，旗下員工更一反行業常態，不但每天準時五點收工，而且每逢星期五更可工作半天就回家！

重拾天倫之樂

「正呀！」當Vivian聽到公司實行每周四天半工作時，立刻有這個反應，但其實她當時也懷疑過這措施的可行性，因當時正值公司成立之初，人手不算多，但業界向來最早也要到六、七點才下班，更別說要有加班需要的日子。然後，三年過後，時間已證實公司這安排是可行的。

Vivian說：「每天下午五點便可下班，這等同每天減少最少一小時的工作時間。為了盡快放工，同事們都習慣快手快腳做事，效率自然提高。」最重要是，她現在很享受上班的時間，人亦開心了。

而當上爸爸的Alan的感受更是深。以往曾任職電視台廣告部的他，每晚得工作至凌晨一、兩點才下班，回到家時子女都在睡覺，至他們起床上學時，卻是他在休息，「就算到了周末，坦白說，還是很累，有時間寧願用來補眠。」相處時間少，關係自然疏遠，他回憶道：「子女以往有問題時都只會找媽咪，不會找爹哋。」還好，現在他已能控制每天的工作時間，在提早放工的日子，他更可接送子女放學，一起參加活動，「現在的親子時間多了，他們也多找了我。」

二人對四天半工作的評價（按圖了解）：

Vivian指現在上班感快樂的原因不僅在於公司制度，還因為老闆Pierre懂得尊重、愛錫員工。作為Pierre第一位聘用的員工，兩人一起由零開始建立公司，關係深厚，她亦支持Pierre試行四天半工作制的做法。（高仲明攝）

難題：工時短，但工作量不變？

提早收工放假固然美妙，但如若心水清的話，就會明白工時長時與工作量的多少是沒必然關係的。然而，Vivian與Alan皆認為，縮減工時並沒有令他們上班時感到有額外的壓力。

二人認為，廣告界的工作量繁重，往往不是源於客戶有着無理要求，而是老闆、員工與客客往往未搞清楚工作方法就要起手工作，因此才導致工作進度反覆。要是彼此早已商討好清晰的工作方法，其實下一步的工作量就可以減少。Alan亦作補充：「以往很多決定都要經過多重討論，明明只需一個電郵就可完成的事情，偏偏要等上四天才有回覆，很多事情就是這樣卡在中間。」

Alan認為，如要令四天半工作制能順暢運行，員工便要學會準時及勿做無謂的事（如開無謂的會）。Vivian也認為同事保持自律是一大關鍵，「相信大家會安排好工作，自己也跟著有種責任感盡快完成。」亦由於同事投入工作，效率自然提高，因此有不少客人都會繼續光顧，長遠來說有益於公司發展。

Pierre 覺得人不需要管理，反而要推動、鼓勵。他不會責備技巧性的錯誤，只會以溝通、思考的方式與同事討論態度問題。所以雖然不喜歡開會，但唯一例外是每三個月和同事一對一聊天，鼓勵同事做個自我審視。（高仲明攝）

我要讓同事愛上返工，享受返工！尊重員工、尊重人性十分重要！ Pierre，JP Agency創辦人

期望改變行業生態

站在公司角度，4天半工作制總不免被認為「很貴」、「蝕底」，但身為老闆的Pierre卻不以為然。他認為，硬要同事在公司坐足八小時，並不代表他們所有時間都在工作；只要他們在工作時專心投入，而且工作質量高，這才是減少浪費時間的正確方法，「同事喜歡返工，自然降低流失率，減少成本就真！」而且無論是下午五時放工，或是每周四天半工作，最重要的是，Pierre想藉此尊重同事的「人性」。

創辦人Pierre十分讚同，得益於公司架構扁平，大家關係融洽，他也鼓勵直率的溝通方式，減少開會時間。「平時聊天已會逐點逐點地update大家，每位客人、每個項目的狀況我都一清二楚。」如此一來，每週開會15分鐘就足夠。（高仲明攝）

曾也是打工仔的Pierre，深明很多人都抱有抗拒返工的心態，但事實無奈於人生一大部分的時間都被「上班」這回事佔據，身為老闆的他如要讓員工享受人生、享受返工，就要給予他們兩件事：尊重及work life balance。

「廣告都是創作，精彩的巧思需要生活和人心的投入」。他認為，員工要是只得如機械人般做個不停，根本無法製作出打動人心的廣告，「做廣告的必須具備同理心，因為我們必須做到在30秒內，把正面、有人性的訊息傳遞給觀眾，引起他們的思考。」4天半工作制，其實就是一個由老闆同理心出發，關心員工需要的一個決定。

Pierre指，4天半工作周、少開會、直接溝通等措施其實只是一家公司的硬件，但尊重人性、重視員工等軟件卻更重要，因這才是讓員工能懷着正面情緒上班的原因。他的願景是讓自己的公司成為行業典範，感染同行，讓其他公司也重視它們的「軟件」。做了3年老闆，他對自己許下一個承諾：「就算將來公司有100個員工，我都要知道他們在想甚麼。無疑，這十分困難，但在自己視線之內，盡我所能做到。」

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