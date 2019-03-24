【員工福利】放假遠離短訊電郵　可獲高額獎金　專家：會益咗懶人

相信不少打工仔都曾經試過在放假時收到上司或客戶的Whatsapp轟炸，令旅行和休息時的悠閒心境一掃而空，非常討厭。不過，並非每個老闆都如此「不人道」，有公司最近推出一項新措施：如員工在放假時完全不理會任何公司的訊息，可以賺取高達750美元（約5,850港元）的獎金。

堪薩斯州立大學的研究表明，讓心理、身體和電子器材完全脫離工作是減輕壓力的關鍵。（GettyImages/VCG）

隨著Whatsapp和Email等通訊軟件的出現，再加上網絡和WiFi覆蓋範圍廣泛，令打工仔愈來愈難擁有真正的下班和放假時間。很多公司老闆都希望員工「做到盡」，經常在非工作時間內要求員工回覆查詢或修改文件等，令人非常煩厭。

全球營銷機構Acceleration Partners的創辦人兼行政總裁Bob Glazer則恰恰相反，他最近推出了一項新措施，在公司工作六個月後，如果員工在每年一次的一周有薪假期間，不受任何工作的電郵或其他通訊軟件干擾，可以賺取高達250至750美元（約1950至5850港元，獎金多少取決於他們在公司的職位）。

全球營銷機構Acceleration Partners最近推出一項新措施，如員工在放假時完全不理會任何公司的訊息，可以賺取高達750美元（約5850港元）。（GettyImages/VCG）

Bob Glazer認為，該政策不僅對員工有利，對公司也有好處，「如果敦促員工在度假時離線（不工作），他們必須尋找其他同事的協助，這便可鼓勵團隊其他成員能夠學習新技能，那麼即使該名放假的員工日後離職，公司也可以順利運作。」

此外，Bob Glazer還表示，這項政策實際上可以激發創造力，「我們已經看到員工回來時更加煥然一新，有新的觀點和想法。他們經歷過一個假期後，在精神上脫離了過渡狀態，進入了更高層次的思維。」

不少打工仔在假期充電後，更有精力應付工作挑戰。（GettyImages/VCG）

儘管如此，有專家認為，用金錢鼓勵員工放假時完全離線不是提高創造力的好方法。紐約職業策略師Carlota Zimmerman表示，「你希望員工度假時真正休息，但是那些在度假時願意繼續工作，甚至可帶來突破性想法的人呢？他們可年底所獲得的獎金可能比安心放假的人還少，這個做法不就是獎勵懶惰的人嗎？ 」

要鼓勵員工在假期時放下工作，其實也有一些成本更低的方法，例如Thrive Global的行政總裁Arianna Huffington在2017年宣布刪除員工在度假時收到的所有電郵；德國汽車公司Daimler也有類似的政策。

（資料參考：MarketWatch）

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