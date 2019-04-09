【職場心理】過於保護會適得其反？　學者：脆弱的相反不是堅強

一位創業的朋友最近遭遇重大打擊。一方面推出的新產品，反應未如理想；另一方面因為預期經濟逆轉，原有產品的表現也未如人意。資金週轉出現問題、團隊人心惶惶，朋友顯得非常焦慮，這關不知能否闖得過。 我們認識多年，知道他不是個軟弱的人，定能遇強愈強，化險為夷。但此刻危機逼在眉睫，除了說些蒼白的安慰的話，還能做什麼？我這個只懂紙上談兵的書呆子，腦海中出現一個字：Antifragile（反脆弱）。

《黑天鵝》（The Black Swan）作者Nassim Nicholas Taleb覺得「反脆弱」的意思，並非結實、或在危機中能力保不失，而是事物根本能從動盪和壓力中得益。（GettyImages/視覺中國）

Antifragile是《黑天鵝》（The Black Swan）作者Nassim Nicholas Taleb發明的一個字，也是他繼譽滿天下的《黑天鵝》後，2012年出版的另一本書的書名。英文Fragile是「脆弱」的意思，有小心輕放之意，否則事物很容易破損。人們通常以Robust（強大、剛健）作為Fragile的相反，但Taleb認為不是。他覺得「反脆弱」的意思，並非結實、或在危機中能力保不失，而是事物根本能從動盪和壓力中得益。因為他所知的語言中，沒有一個字能表達這層意思，所以Taleb便以Antifragile名之。

這點很衝擊我們的固有想法。危機、動盪會帶來破壞、損傷，哪有可能令事物得益？太有違常理了吧。非也。「反脆弱」的例子不多，但日常生活中也不罕見。健身就是「反脆弱」的一種。通過一系列重力訓練和動作，我們令一些肌肉組織撕裂、受傷，但是，只要有足夠的休息和營養補充，被撕裂的肌肉將進行修補，結果比鍛練前更強大。身體通過壓力而變得更壯實，這就是「反脆弱」。

另一常見的「反脆弱」例子，是金融系統。香港能躋身國際金融中心，正正「多得」一次又一次金融危機：由八七股災、九七金融風暴、千禧科網爆破、零三沙士…殺不死你的使你更堅強。（資料圖片）

另一常見的「反脆弱」例子，是金融系統。我在報章社評版工作的日子，正值2008年金融海嘯，當時彷似天塌下來一樣，多國經濟危在旦夕，香港市面也一片哀鴻遍野。上司常在社評中提到一種思想：香港能躋身國際金融中心，正正「多得」一次又一次金融危機：由八七股災、九七金融風暴、千禧科網爆破、零三沙士…殺不死你的使你更堅強。每次死傷枕藉後，人們檢討制度漏洞，需加固的加固，需優化的優化，撥亂反正後，系統反而因為一次又一次的衝擊而更具韌力，更有條件安然渡過下一次危機。有些國家過份保護其金融系統，小心奕奕盡量「與世隔絕」，這反而使其更加不堪一擊，因為它無法中危機中升級。

說回創業。有些企業和創辦人，是「反脆弱」的表表者，可以從挫折中累積能量，例如蘋果電腦的喬布斯。如果沒有在少年得志時經歷重大挫敗，喬布斯後來未必有能力帶領蘋果電腦一度成為全球市值最大的企業。又例如最近備受困擾的Tesla創辦人馬斯克，也不止一次谷底翻身。偉大的創業者很少是一帆風順的，多半曾經很低很低，低到塵埃裏，然後開出花。

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01職場頻道編輯，原文【塵埃裏開出花】

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