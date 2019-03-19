【工作意義】返工如扮工有得解？　學者：科技進步產生大量廢職

《人類大歷史》（Sapiens）提到，人類偶然下成為農夫，最終自己搵自己笨。亞當夏娃的獵人生活本來相當怡然：工作時間少、食物多元化，但自人類學懂務農和畜牧後，穩定的食物供應令人口膨脹，狩獵再也無法養活族中所有人，漸漸我們必須辛勤工作，展開「日出而作，日入而息」的務農生涯，奠下今日「朝九晚六」上班模式的原始型態。

若一些先進社會有高達三、四成上班族認為自己的工作毫無價值，為什麼我們每天還要花那麼多時間「扮工」？（路透社）

但誰喜歡返工？2013年YouGov在英國的一個調查，發現37%上班族認為自己的工作對世界毫無價值；丹麥同類調查中，對此認同的人有四成。如果訪問香港的上班族，估計數字或更高。

早在三十年代，經濟學家凱恩斯就預言隨科技發展，廿一世紀的人類將脫離工業時代那種漫長而枯橾的打工生涯，每週只須工作15小時。事實證明大師對科技進步的估計完全正確，但為什麼每週工作15小時的預言卻沒有實現？大部份人仍每週工作4、50個小時，甚至更多。而且，若一些先進社會有高達三、四成上班族認為自己的工作毫無價值，為什麼我們每天還要花那麼多時間「扮工」？

另一本書《Bullshit Jobs》為此提供了一些想法。作者David Graeber任教於倫敦經濟學院（LSE），他是美國「佔領華爾街」行動的領導人物之一，據稱創下「我們是99%」的口號。一言蔽之，David Graeber認為科技進步的確淘汰了許多工作，但問題是，現代社會同時製造出大量「bullshit jobs」（「廢職」）填補已消失的職位，難怪從事這些工作的上班族覺得自己對社會毫無貢獻。

他列舉了五種「bullshit jobs」：flunkies, goons, ducttapers, boxtickers, taskmasters。

五種無謂的工作種類（按圖了解）：

1.【Flunkies】為粉飾門面而設，如大公司的接待員。（GettyImages/視覺中國）

David Graeber認為這些工種都無法提升社會的生產力。

相信很多人看到這裏都會暗中抹一把汗，因為像香港這種高度依賴服務業的社會，大部份上班族從事的，正是Graeber口中的bullshit jobs！難怪耶魯大學當年在他即將轉為「終身聘用」（tenure）之際不與之續約（還因此引發一場請願風波），David Graeber的想法咁激，恐怕得罪人多。

相信很多人看到這裏都會暗中抹一把汗，因為像香港這種高度依賴服務業的社會，大部份上班族從事的，正是Graeber（左）口中的bullshit jobs！（Thomas Altfather Good）

即便Graeber所言令人很不舒服，卻也正因為戳著痛處而值得深思。因為宗教、歷史、文化、習慣等使然，社會仍以每人每天工作8、9小時為常態，但很多工作是多餘的、很多人並不能從工作中得到滿足感，卻又無可奈何。 人們渴求過有意義的生活，怎樣才能告別不快樂的「扮工」，每天只做想做的事？David Graeber提出的解決方法比較偏激，他認為社會應提供「全民基本收入」（universal basic income），讓各人「回歸原始」，做每天只工作幾小時的「獵人」，這樣人們才會選擇做有意義的工作，並為社會帶來真正的價值。

即使富裕如香港，「全民基本收入」也幾乎是天方夜譚。不過，改變社會很難，改變自己又如何？凱恩斯當年的預測一點也沒錯，科技已方便、高效到一個地步，使我們大有條件每天只工作兩、三小時，就達到足夠的生產力。但如何才能擁有這種工作模式？覺得工作缺乏意義的上班族，不妨想一想。

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01職場頻道編輯，原文【告別「扮工」】

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