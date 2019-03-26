【事業規劃】名校精英不愛創業？　若人生已獲85分誰還愛冒險…

一位日進斗金的「補習天王」曾感喟，有個中學師兄，不但是會考十優、高考五優的狀元，而且還長得帥、能文能武，當年在許多小師弟心目中，是神一般的人物。多年過去，這位師兄成為大機構的高級行政人員，但在今已名成利就的小師弟眼中，卻已失去光環，不過是大都會裏云云面目模糊者之一罷了。

近年創業風氣日盛，類似土生土長的團隊越來越多。但奇怪，為什麼傳統名校的精英很少創業？（視覺中國）

「食花生」的人很快跳到結論：讀書叻有乜用？成為精英又如何？發達幾時論到你。我不大同意，因為不論是補習天王，還是他的狀元師兄，都作出十分合理的選擇。

我常和創業的朋友打交道，發現當中只有極少是名校中的精英。一些出色的創業者，往往曾留學北美，受當地文化的薰陶，較有企業家精神，不喜受大機構的束縛，敢闖自己的路，於是回流創業；土生土長的呢，讀書成績出眾的有不少，但同時來自傳統名校的，則少之又少。像我剛剛認識的一個團隊，四人都是才廿多歲的「90後」，城大畢業，學業成績相當優秀，各人來自校風和成績均屬一流的「地區名校」，只是並非令「港媽」趨之若䳱的那十間八間而已。近年創業風氣日盛，類似土生土長的團隊越來越多。但奇怪，為什麼傳統名校的精英很少創業？

傳統名校的1%精英，犯不著冒險，走0/100的創業路，因為他們面前已有足夠多85分以上的選擇了。（視覺中國）

因為傳統名校精英的選擇，和一般人的不一樣。對這些1%的讀書精英來說，心理上較受得起風險的，可以選擇加入投資銀行或對沖基金，錢搵到，高度競爭的環境也很能激發他們的鬥心，遇強愈強。性情比較溫和的，唸文科的將來考AO或加入跨國企業當見習生，唸理科的可以當醫生，都是一條可控的、地位和收入較有保障的路。傳統名校的1%精英，犯不著冒險，走0/100的創業路，因為他們面前已有足夠多85分以上的選擇了。「狀元師兄」大概就屬這種人。

如今創業風氣更開放，門檻更低，這當中有些人若想挑戰常規，搏取超過80分的回報，希望有100分、甚至120分的，就會加入創業大軍。（資料圖片/江智騫攝）

至於那些成績中上、通常並非來自傳統名校的優材生，他們面前的選擇大多在60-80分之間，若加入有前途的行業、在機構裏平步青雲，也就是社會上的中流砥柱了。如今創業風氣更開放，門檻更低，這當中有些人若想挑戰常規，搏取超過80分的回報，希望有100分、甚至120分的，就會加入創業大軍。像我剛遇上的團隊就屬這類，「補習天王」大約也屬於這類，而他成功了，突破本來的有限選擇。

以上的觀察很籠統，不是什麼真知灼見。老生常談講句，能成為精英的，不論哪個年代，都是少數。傳統名校的1%，將來或許就是85分左右的人生；然而若能慢慢掌握自己的愛好和技能，在適當的時代下，也許能突破中庸的選擇，闖出120分的人生。

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01職場頻道編輯，原文【精英不創業？】

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O