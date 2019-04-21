【婚紗展】擇吉日、印喜帖都要學？　婚禮統籌員：仲要學調解紛爭

每場婚宴總帶着夢幻又歡樂的感覺，然而在喜慶的場面背後，其實都經過不少精心思量和安排配合，而婚禮統籌員正正就是這場重要活動背後的重要一員， 現時市場上對婚禮統籌員仍有需求，故坊間設有不少相關課程，讓有意轉行者及現職婚禮統籌員進修和自我增值。蒙妮坦學院的導師Ice指：「除了籌辦活動技巧外，學員還要懂得化妝、製作花球及穿着婚紗等技巧，以應付現場各種突發狀況。」

導師Ice﹙右一﹚正在教學員製作婚禮用的花球，如拖尾式、手拎式及權仗式等。﹙林若勤攝﹚

採訪當日，蒙妮坦學院的化妝及婚禮統籌證書課程導師Ice，正在教學員製作婚禮用的花球，如拖尾式、手拎式及權仗式等，她指：「學員懂得各款花款的特色和配襯，對給予新人意見很有幫助。」除此之外，Ice還會介紹各種中西頭式的製作和時興風格，她笑說：「婚禮統籌員所有範疇都要識。」

婚禮統籌應變力要強

Ice從事婚禮統籌行業已有10年經驗，她指很多酒店、會所、婚宴公司都很需要策劃方面的人材，「婚禮統籌員要負責的前期工作包括見客、向客人推介司儀、婚紗、大妗姐、回禮禮物、婚禮場地、佈置主題及化妝等等。如果有客人想要特色的場地，如有外國感覺的戶外場地、沙灘、又或機場主題的佈置，婚禮統籌員都得一一張羅。」此外，在婚禮正日時，婚禮統籌員要與司儀、大妗姐、化妝師、兄弟姐妹等人溝通協調，並熟知當日的流程，若有時間上的出錯，便要立即作出安排。

她指遇過賓客醉酒情況，為了避免他鬧事，她會讓新人的朋友把該賓客先拉入房稍作安頓。﹙林若勤攝﹚

「婚禮統籌員要準備當日會用上的物資、打理好新人及家人所需的服飾、提兄弟姐妹好好保管金器及禮金；最好常備紅繩和膠紙，方便戴金器之用；遇有客人與各單位有紛爭，都得立即分開雙方，慢慢協調。」Ice說。她指遇過賓客醉酒情況，為了避免他鬧事，她會讓新人的朋友把該賓客先拉入房稍作安頓，「而我都會提新人不要太早便喝太多，因為他們是婚宴的主角，再喜歡喝酒都留待晚一點才喝。」這些應變都是靠實戰經驗所累積。

化妝、印帖、揀婚紗樣樣都要識

Ice指課程內容分為兩部分，分別為化妝和婚禮統籌，「我們希望學員對新娘化妝有一定的認識，會比較容易與客人打開話題，及向客人介紹現時坊間流行的風格及市價，有需要更可陪客人試妝。」Ice指新娘化妝要持久力強及不要太濃，課堂上會教學員一些矯眼術，令整體感覺精神。她表示，近年比較流行田園系妝容、偏大地色系、簡約及多花花草草。

婚禮統籌員仲要學「百般武藝」，按圖了解：

Ice指：「除了會教實用知識和婚姻法等資訊外，課堂上我們還會與學員進行情境題，以考驗他們危機應變的能力，如客人預訂了戶外場地，但當天卻落雨或打風，應該怎樣處理。再從中評估學員的表達能力及溝通能力。」﹙被訪者提供照片﹚

+ 15 + 14 + 13

而婚禮統籌部分，學院會教學員一般婚禮的流程和細節如場地的選擇、擇吉日、選婚紗、pre-wedding、印製喜帖、賓客數量、過大禮禮儀、裙褂款式、家人服飾、司儀推介、現場音樂等。「除了會教實用知識和婚姻法等資訊外，課堂上我們還會與學員進行情境題，以考驗他們危機應變的能力，如客人預訂了戶外場地，但當天卻落雨或打風，應該怎樣處理。再從中評估學員的表達能力及溝通能力。

已畢業學員Amanda表示，本身已從事婚嫁行業，但想緊貼市場故報讀課程，「我覺得有實習的機會很重要，例如到圍村體驗當大妗姐，了解三書六禮；又試過參與澳門300對新人同場的活動，很多元化。畢業後的出路都很多，如做司儀、百日宴、春茗等活動統籌。」﹙林若勤攝﹚

有實習機會 可報持續進修基金

除了理論一環，學院還為學員提供很多自願參加的實習機會，Ice表示一般學員最難掌握客人真正想要甚麼，故溝通能力為這行業的首要培訓項目，「學院會為學員提供一些活動及婚宴的實習機會，徵求新人同意後，我們會讓學員到現場當助手，體驗真實工作的氣氛及解決需要即時處理的問題，增加實戰經驗，減少日後怯場機會。」

Ice指學員年齡層主要為25至40歲，有從事文職、售貨員、會所及酒店員工、化妝師及婚禮顧問等，另外亦有文憑試畢業生及大學生報讀，女士為主。「有些人想轉行，有些則想自我增值，我們歡迎對此行沒太多認識的人報讀，並由最基本開始教。」此課程已列入持續進修基金可獲發還款項課程名單內，並在資歷架構下獲得認可（資歷架構第3級），修讀期約半年，費用為$19,900。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁