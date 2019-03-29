【持續進修基金】電腦科技冇得資助？　即睇9大合資格課程類別

持續進修基金於2019年4月1日起提高資助上限，每人的資助額由現時的$10,000增至$20,000，申請基金的年齡上限亦由現時的65歲提高至70歲，打工仔當然要把握機會增值。 不過在報讀課程前得留意，現時共有9個行業範疇的課程可獲得資助，打工仔應小心查閱持續進修基金網頁內的「可獲發還款項課程」名單，並留意相關課程的修讀程度，確保進修後可獲發還相應款項。

雖打工仔返工營營役役，但進修可以增加自己的競爭力。﹙GettyImages/VCG﹚

現時持續進修基金所提供的9個獲得資助的行業範疇課程包括：

物流業金融服務業商業服務旅遊業語文設計創意工業工作間的人際及個人才能能力標準說明

語文類別中包括：英文、中文、普通話、法文、德文、日文、韓文、西班牙文、意大利文和手語。

而修讀語文課程（除中文及手語外）的申領人必須於開課後，及在申請批准通知書上註明的四年期限屆滿前，在指定的語文基準試中取得指定或更高程度，才符合申領發還款項的資格。申領人需自行向考試機構或代理查詢有關語文基準試的考試日期及詳情，並自行訂下學習計劃。

資助細則Q&A

在挑選課程上，大家總是花多眼亂，又不知道哪種課程可以獲發還款項，或自己要在課程中取得甚麼資格才可以成功申請發還，以下將以問答方式為大家解答。

Q1. 是否報讀任何課程皆可申請資助？

只有由勞工及福利局局長認可的「可獲發還款項課程」，才可獲得資助。所以在報讀課程前，要先了解課程是否在「可獲發還款項課程」之列內。

Q2. 為何只有指定的幾個行業範疇 ?

由於持續進修基金的撥款有限，要達到促進香港整體競爭力的目標，便需要把資助用於最有潛力的行業。這9大行業範圍，是經過諮詢學界、商界要人、僱主，以及策略發展委員會的意見而定出的。

現時的行業範疇包括商業服務、設計、金融服務業、語文、物流業、旅遊業、工作間的人際及個人才能、創意工業及能力標準說明 。

現時9個行業範疇包括旅遊業、商業服務、設計、金融服務業、語文、物流業、工作間的人際及個人才能、創意工業及能力標準說明 。﹙曾梓洋攝﹚

Q3. 為什麼電腦應用及資訊科技不列入基金可資助的課程範圍 ?

在政府的諮詢過程中，各界普遍認為香港的勞動人口已具備基本的電腦應用及資訊科技能力。再者，現時可向基金申請發還費用的9個行業範疇的課程，不只局限於這些行業所需的專門技術。

在這些範疇下獲資助的課程，有關電腦及資訊科技等在該行業內應用的課程亦會獲得資助。有關課程類別可以參考持續進修基金網站內的「可獲發還款項課程」名單。

Q4. 申請人有何方法可知道他/她欲申請的課程是否已獲認可？

持續進修基金辦事處每月定期更新「可獲發還款項課程」名單及院校或辦學機構及「可獲發還款項課程」的編號等有關資料，皆可向持續進修基金辦事處或各註冊辦學機構查閱，以及瀏覽其網站。此外，亦可致電熱線 3142 2277（由「1823」職員接聽）以傳真方式索取有關的課程資料。

而課程的詳情包括報名日期、入學要求、開課日期、學費、考核方式等均以院校或辦學機構公布的為準，所以申請人應與院校或辦學機構查詢詳情，而有關院校或辦學機構的網址及查詢電話，可於持續進修基金網頁內的「培訓機構名單」找到。

持續進修基金辦事處地址 :新界葵涌興芳路166-174號葵興政府合署9樓916室。4月1日開課的課程，可以修畢後，開戶表格連同發還款項表格一拼繳交便可。﹙資料圖片﹚

Ｑ5. 為什麼持續進修基金的課程編號與院校或辦學機構的課程編號不同？

由於「可獲發還款項課程」名單內包括多間院校或辦學機構開辦的課程而課程的數目會不斷增加，所以持續進修基金辦事處會編制一套統一的持續進修基金課程編號，方便處理申請以及將來申請人申領發還款項。

Q6. 為什麼某個課程被列入「可獲發還款項課程」名單中，而另一個類似或相同的課程卻不在名單中？

所有院校或辦學機構，如希望其開辦的課程能列入「可獲發還款項課程」名單內，他們均須就有關課程向香港學術及職業資歷評審局提出評估申請，而現時在網上公布的課程是已通過評審的。

因此，某一課程不在「可獲發還款項課程」名單之列，可能是由於該院校或辦學機構並未有向香港學術及職業資歷評審局提出評估申請或評估正在進行中，所以請向該院校或辦學機構查詢或留意日後於網上公布的最新課程資料。

﹝資料來源：持續進修基金網站﹚

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