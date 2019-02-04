【Appraisal】更新履歷、定立進修方向　新年用6大方法計劃事業

農曆新年即將到臨，雖然大多打工仔的工作mode已進入收爐狀況，但也抽出一點空檔回顧過去一年的工作表現吧！ 專才招聘公司Robert Half就此提出6大秘訣，好讓打工仔可重新檢討自己的職業生涯，以助來年有更好的發展。

踏入豬年，要有一個好開始，讓自己的事業路走得更暢順。﹙GettyImages/VCG﹚

雖然在踏入2019年之初，我們已和大家做過一系列回顧功績及訂立新一年目標的方法，但畢竟還有一個農曆新年假期在眼前，感覺放假後才是真正的開始。放心，現在還不遲，Robert Half 香港執行總裁Adam Johnston表示：「大家應該把握農曆新年這個機會來評估目前的狀況，並且計劃未來的職業生涯。」以下他們提出6個進步秘訣，讓大家稍作參考。

1. 評估工作狀況，為新一年訂定目標

無論目標是爭取更優厚薪酬、下放更多職務、尋找職場導師、加入專業團體或者是尋找新工作，Adam指打工仔都應好好計劃來年的事業發展。他表示：「當員工和求職者忙於應付手上的工作時，很容易在長遠的事業發展路途上迷失方向，大家應該把握農曆新年假期，評估目前的狀況並計劃未來。」

打工仔應該先問自己一些問題，例如：

．對現時的工作是否還有熱誠？

．是否仍然享受現時的工作？

．現在的工作能否發揮自己的長處？

多檢討自己及對自己坦白，會對你想在職業這一方面得到什麼、想有什麼成就、自己工作上的強項和興趣等方面有更明確的了解和清晰日後的路向，讓你事業路上軌道，日後集中發展。

多與自己對話，了解自己想要逹到的人生成就，把握時間和機會令它成真。﹙GettyImages/VCG﹚

2. 審查社交媒體上的資料

Adam指香港僱主日益傾向利用 LinkedIn 等網上平台進行招聘，因此求職者應該假設僱主將會查閱其社交媒體帳號，以更全面認識求職者。所以，求職者應要在社交媒體和網上平台進行一些自我審查和檢討，向僱主展現自己最美好的一面。

而趁新年假期期間，認真查閱一下自己社交媒體的資料和內容，Adam表示：「若社交媒體內有不希望招聘者看到的內容，求職者最好現在便將它們修改或刪除，以及檢查自己的私隱設定。」

3. 更新自己的履歷和LinkedIn個人檔案

對於有意另謀高就的專才來說，農曆新年是更新履歷和LinkedIn個人檔案的好時機。求職者要確保現時的CV﹙履歷表﹚和LinkedIn個人檔案能反映目前的專業成就，以便在求職時能夠隨時提供自己的最新履歷。

社交媒體的各項發言和發文都代表你個人的品格，故要小心謹慎地管理。﹙GettyImages/VCG﹚

4. 開始擴展人脈網絡

求職者除了在佳節與親朋好友相聚，藉機借助他們的人際關係，還應該趁農曆新年與業內的其他專才聯誼。主動聯絡一些舊朋友和舊同事、參加聯誼活動，甚至加入校友會的網上群組，都會有所助益。Adam指：「員工永遠無法預知自身的專業人脈關係會在何時派上用場，又或自己即將碰上甚麼機遇。」

5. 在豬年學習一門新技能

求職者可趁新年假期時，計劃一下來年修讀哪些增值課程來來令自己進步，以提升自己的軟技能和技術能力，務求在競爭激烈的招聘市場中脫穎而出。Adam表示：「學習一些需求殷切的技能有助求職者在現時職位中更具競爭力，提高晉升機會。」

休息補足精神，放鬆都是重要的一環，請勿忽視。在新年假期間，好好與家人相處。﹙GettyImages/VCG﹚

6. 在農曆新年休養生息

休息都是重要的一環，養精蓄銳後，有助大家發揮得更好。Adam說：「work-life balance是十分重要的。員工若能放下工作並好好放鬆心情，將可以清醒頭腦，更集中精神和保持積極心態，面對來年的挑戰。因此員工在享受假期，休養生息時不應感到內疚。」

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