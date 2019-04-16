【職場發噏瘋】通勤磨滅鬥志　調查：寧單身一年、食曱甴換取時間

去年有調查結果顯示，香港人平均每天花費的通勤時間為1.6小時，如果要跨區上班，通勤時間超過2小時亦不足為奇。 不少人都非常厭惡長通勤時間，一來令私人時間大大減少，二來與人左逼右逼，消耗很多體力。有外國調查指，人們寧可單身一年也不想通勤。

遇上塞車、地鐵撞車等交通事故是不少打工仔的惡夢。（GettyImages/VCG）

厭惡通勤時間並不是香港獨有的現象，早前在美國一項早晨通勤的調查，發現討厭日常通勤的人達48.6％，當中主要為以乘搭地鐵或火車為交通工具上班的人士，他們討厭通勤程度更達51.8％。按城市劃分，仇恨比比皆是，波士頓為56％，舊金山為55.4％，芝加哥則為54.5％。

對於駕車上班的人而言，遇上塞車當然非常「忟憎」，除了浪費時間，亦浪費油錢；至於乘搭公共交通工具者，在早上不夠睡的情況下，還要在擠逼得如罐頭沙甸魚般的車廂左逼右逼，能量值迅即大減。

不少香港人每日要花近兩小時通勤，消耗能力之餘更會影響上班心情。（GettyImages/VCG）

是次調查亦提出一些供打工仔替換通勤時間的古怪建議，雖然這些選擇只屬空想或假設，但從受訪者的意見可知不少人真的很討厭費時在通勤上呢！

打工仔願用來交換通勤時間的事情（按圖了解）：

1.【放棄使用社交媒體一年】35％（GettyImages/VCG）

對某些人來說，要一年不瀏覽色情網站或保持單身，實在一種很大的犧牲，但由此可換得每天多兩小時甚至更多的自由時間（假設上、下班通勤各用一小時），不少人都覺得是值得呢！不過究竟是由誰想出用「食曱甴」來換時間的想法呢？這種交易，單是想想也教人作嘔……

（資料來源：Ladders）

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