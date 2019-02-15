【職場健康】上班前已滿有憂慮？　調查：壓力來自通勤、育兒…

打工仔工作壓力大人所共知，不過，最恐怖的是，壓力不只在工作時出現，其實，早在返工出門前，壓力已不知不覺襲來。有調查指，交通、育兒問題、當天工作是最普遍的上班前的憂慮。

不少打工仔每日迫地鐵、迫巴士上班，精神相當疲累，有位坐已算是幸運。（GettyImages/VCG）

英國軟件公司CIPHR早前進行了一項調查，共訪問了一千四百多名全職打工仔，發現45％受訪者表示「通勤」是最大的工作前壓力來源，其次是擔心「即將舉行的大型會議或當天未知的工作」（43％），至於「育兒問題和家庭混亂」（33％）亦為打工仔帶來無形壓力。有時候， 我們在早上萬般皆不願意起床，可能只是潛意識避開生活的煩惱。

有調查指，通勤是打工仔上班前最大的壓力來源。（VCG）

調查又指，60％的受訪者表示沒有時間作充足放鬆便得直接投入工作，CIPHR人員及服務總監克萊爾威廉姆斯（Claire Williams）指，不少人都關注如何減輕員工的工作壓力，但是次調查結果顯示，僱員在在未踏入公司大門前已產生的壓力也是值得關心。超過一半的打工仔經常在高壓狀態下開始工作，46％的受訪者表示工作前的壓力令他們對工作滿意度產生負面影響。

調查亦發現，那些通勤時間較短的人，或者能夠步行或騎單車到工作地點的人可以減少工作前的壓力；超過一半（56％）通勤時間在30分鐘內的受訪者指，他們在上班時不會感到疲憊不堪。88％騎單車的人也表示他們上班時不會感到壓力，64％的步行者也這麼說。

如僱主可以提供更彈性的上班模式，例如允許員工一星期一次在家工作，相信有助提高員工的工作滿足感。（VCG）

至於71％的經常乘坐公共交通工具上班的打工仔表示上班壓力很大，52％自己駕車的人亦然。通勤令人如此緊張，有49％受訪者表示他們寧願採納低幅度減薪來換取靈活的工作時間和家庭安排。此外，有些受訪者亦透過喝咖啡或茶（47％），或者花時間進行冥想（47％）來減輕工作前的壓力。

克萊爾威廉姆斯指，不是每個人都可以選擇騎單車或步行上班減壓，僱主可主動與員工商討靈活的工作安排和允許在家工作，令他們不用因通勤過程而增加不必要的壓力和痛苦。

（資料來源：The Ladders）

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