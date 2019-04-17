【職場熱話】打工仔通勤時間長　6個方法教你善用時間增值自己

不少打工仔每日通勤時間達2小時，如用每年計算，即每年手在上班、下班、等車、搭車、轉車的時間就花費了480小時，即10天。除了無目的地瀏覽Facebook、Instagram外，打工仔又有沒有其他方法可以善用這些時間呢？

對於很多人來說，通勤被視為無聊和浪費時間，但如果你嘗試改變心態和習慣，善用每日的通勤時間，可以令生活更充實。（GettyImages/VCG）

通勤時間是不少打工仔在尋找工作時會考慮的其中一個因素，相信很多人都希望找到同區，甚至是步行可達的工作地點。不過，想還想，現實中總有許多原因令人未能如願。既然通勤避無可避，那不妨想辦法善用這份時間來增值自己。

6個善用通勤時間建議（按圖了解）：

1.【小睡】 如果你長期睡眠不足，搭巴士或地鐵時小睡一下是不錯的選擇（前提當然是幸運地在有位置可坐）。即使是15至30分鐘的小睡，也可以為大腦充電，並提升當日的生產力。如果怕「唔知醒」，不妨較好鬧鐘提醒自己。（GettyImages/VCG）

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