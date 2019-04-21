【職場穿搭】低跟鞋、純色裙　凱特王妃造型師推薦四款上班單品

對於返工穿著要斯文大方的打工仔來說，英國凱特王妃的風格值得參考，因為她的造型得體好看，價錢親民。當然，她的背後離不開造型師的巧手。其新任造型師Virginia Chadwyck-Healey（又稱Gennie）最近便分享了她對職場穿搭的看法和心得。 為了平衡專業和時尚，她建議職場女性多注意衣服的布料及鞋子的舒服度，又推薦了個人上班必備四個items（單品）。

凱特王妃新任造型師Virginia Chadwyck-Healey是時尚媒體《Vogue》英國版前編輯。（Vogue）

據外媒報導，英國凱特王妃上月聘請了新的造型師Virginia Chadwyck-Healey（又稱Gennie）為她打造新形象。她是時尚媒體《Vogue》英國版前編輯，又是凱特王妃與威廉王子的舊同學。報導稱Ginnie是王妃改造形象的「秘密武器」。最近她接受訪問時尚媒體《Who What Wear》時，便熱情分享了她對上班穿搭的看法。

中高層都會煩返工穿咩好

上班女性經常要煩惱穿甚麼，Ginnie認為箇中挑戰是「應該穿甚麼」的規則不斷改變。「女性時尚的特質帶來更多選擇，大多數男性只要穿西裝，改變領帶就可以。但女性就必須考慮合身與寬鬆、正式和休閒來符合工作需要。最糟的是，如果衣著出錯，會引起同事、上司的批評。」

作為造型師，Ginnie的客戶不會只有凱特王妃。非常有趣的是，她的客戶們都問同一條問題：「我應該穿甚麼顏色返工？」Ginnie指出，雖然她們大多都具備10年職場生涯，但仍覺得個人職業認同不單由工作表現所決定，衣服也是決定因素。即使是中、高級管理習也會感到困惑，「她們既不想過於大膽突出，但又不想失去個性泯滅眾人。」

凱特王妃這套服裝便出自Gennie手筆。（網上圖片）

如何平衡專業和時尚形象？

穿甚麼顏色、擔憂衣著影響職業形象其實表現了女性面對職場穿搭的永恆難題：如何平衡專業和時尚形象？Ginnie就給出三個建議：

1. 布料會決定穿搭的成敗。布料越有型，衣服輪廓就越清晰，人就會越感到自信。舉例說，西裝下配真絲襯衫會比硬身棉質恤衫更好，裙子要貼合身型之餘還要讓人活動自如。

2. 鞋子是舒服的關鍵。非常鼓勵人們穿低跟鞋，例如kitten heels和block heels（粗跟鞋），千萬別選Ballet Flat（芭蕾平底鞋 ）。此外，漆皮看上去比真皮革更精神、更耐用。Ankle Boots會給予人笨重、腿短的形象，所以上班族應該選擇更優雅的風格，利用腳踝營造纖瘦比例。

3. 不一定誇張奪目才叫有型。能夠舒適又自信地展現自己，吸引同事的注意力已經是有型的表現。

Gennie建議純色裙、低跟鞋、低跟鞋及波點恤衫是她個人返工必備四大item。（Instagram@Katemidleton）

個人購買習慣及返工穿搭分享

此外，Gennie也分享其個人購買習慣及上班穿搭。她曾在《Vogue》工作過，見盡時尚花花花界，卻反而養成更謹慎的購物習慣。她表示：「錢應該花在鞋上。買鞋是進入名牌世界的好方法。我買不起Prada手袋，但夠儲錢買對鞋。運動鞋都適合辦公時間，但與主編開會就會穿高跟鞋。」放到一般打工仔的情況，就是沒人看到時穿平底鞋（或者波鞋，如果辦公室允許），要開會、Present時穿回高跟鞋了。

Gennie的以前及現時職業都非常注重外在形象，為了方便上班，她衣櫃裡有四件必備item來應付各種職場場合，打造不同造型。她認為職場女性也可把這四個item納入個人衣櫃中。

四款必備單品（按圖閱讀）：

1) 第一個必需品是一條間條或純色的裙子。Gennei認為花花圖案在工作場合不夠莊重。（Instagram@ginniech00）

（資料來源：The Daily Mail, Who What Wear）

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