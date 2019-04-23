【政府工】教育局聘行政助理　月薪23k　持大學畢業即合申請資格

踏入職場已一段時間，但仍未決定事業該往哪方向發展？ 教育局日前公開招聘行政助理一職，雖然要求申請人要具備大學學歷及一定語文水平，但月薪卻逾23k，對仍未決定事業發展方向的職場新鮮人來說可能是個不錯的選擇。

教育局局長楊潤雄，雖然未必會遇到，但認清最大粒的上司的名和臉是打工仔的職責呢。（資料圖片）

工作內容

是次行政助理為教育局為轄下專業發展及培訓分部招聘，所以會專門支援教師、辦學團體培訓的行政工作，具體職責如下：

(a) 為有關加強教師及校長專業發展的非經常撥款提供行政支援，包括收集及整理資料、處理有關項目的工作等； (b) 處理財務及採購工作，包括監察非經常撥款的財政狀況、處理付款和採購事宜及就會計事宜與相關分部聯絡； (c) 處理與非經常撥款有關的檔案管理工作； (d) 協助研究和整理資料以優化校本管理網站及編制校本管理教材，包括電子學習平台、培訓短片等； (e) 協助籌備為法團校董會校董及辦學團體而設的培訓活動； (f) 為會議提供秘書及後勤支援； (g) 處理學校、教師及公眾的查詢； (h) 執行其他獲指派的職務。

入職條件

行政助理的入職條件相對寬鬆，沒規限定應徵者要主修任何學科。申請人只要持有大學學位，並於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上成績，又具備優良的中、英文寫作及口語能力，如滿足三個條件的人士，即合乎資格申請。

另外，如滿足以下兩個要求的人士可獲優先考慮：具備至少1年相關的全職工作經驗、良好的電腦知識及能力，例如文字處理、試算表及簡報軟件等。

另一項值得留意的是，是本地學士學位屬資歷架構第5級別。雖然資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但這次職位招聘只會接納學士學位資歷。

教育局行政助理招聘詳情（按圖了解）：

教育局行政助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

獲聘成為教育局行政助理人士可享有14天年假、休息日、法定假日、產假及疾病津貼。同時，如入職者圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發相等於底薪總額的10%的約滿酬金。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪23,625元。此職位的截止申請日期是4月26日，接受郵寄和親身遞交申請，網上申請並不適用。

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