【公務員】法援署聘律政書記　月薪20k　DSE五科考獲第3級可申請

政府工總算又有公務員消息。是次法律援助署聘律政書記 ，人工起點為20K，最高可達50K。最吸引人之處是入職要求不高，應徵者只要DSE五科（包括中、英文）考獲第三級即可。 職責為協助法律援助律師工作及處理涉及刑事、民事訴訟的文書工作。此職位適合廣大打工仔申請。

法律援助署是次公開招聘的律政書記一職屬公務員合約，起薪點及薪酬最高點不錯，但入職門檻卻不算高。（Getty/VCG）

入職條件

此職位的勝在薪酬高，但入職門檻卻較低。申請人需手持：

I. DSE考獲五科（包括中、英文）第3級或以上，或同等學歷；或

II. 於AL兩科高級程度科目考獲E級、加上CE三科（包括中、英文）第3級或以上的學歷，或同等學歷；

另外，申請人須符合語文能力要求，即在DSE或會考的中國語文科和英國語文考獲第級或以上成績，便符合此職位的申請資格。

另外，公務員職位都需要測試應徵者的《基本法》知識，此職位也不例外。所以如申請人獲邀參加筆試，會被安排於筆試當日接受基本法知識筆試。

律政書記招聘要求（按圖了解）：

法律援助署律政書記招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 6 + 5 + 4

工作內容

那麼，律政書記又要做甚麼呢？「書記」一職的英文職函是「Clerk」，即文員，所以職責都以處理文書為主。

入職者主要協助法律援助律師審查法援申請、進行訴訟及監察受助個案、處理清盤破產、訟費核算、遺產及執行法庭裁決等工作；並負責所有涉及刑事、民事訴訟的文書工作。此外，律政書記也會按職務所需而被派赴香港以外的地方工作。

成功獲取錄者將按公務員合約受聘三年，入職起薪點20,270元，頂薪50,825元。通過試用關期後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

此職位截止申請日期為4月26日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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