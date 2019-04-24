【職場熱話】年假無限、旅費全包　英最佳老闆：團隊快樂業績更好

說到Work Life Balance，不少打工仔都希望放大假充電，甚至公司如可請去旅行就更完美了。 英國有公司便讓員工享有無限年假、遙距工作，兩位老闆甚至每年都請全體同事到外國旅行一個月，食住玩費用全包，難怪被當地媒體好評為「英國最佳老闆」（Britain’s Best Bosses）。

英國初創企業Turn Partners兩位老闆James Vardy（右）及Mike Bandar（左）因給予員工優厚的公司福利而被當地媒體形容為英國最佳老闆。（News Dog Media）

Turn Partners是位於英國伯明翰市的一間初創企業。兩位創辦人兼老闆James Vardy及Mike Bandar最近被當地媒體形容為「英國最佳老闆」，皆因旗下員工能夠享受超級驚人的公司福利。

無限年假、公司請去旅行

Turn Partners的公司福利絕對是每個打工仔的夢想，到底有多厲害呢？首先，每位成員都享有無上限年假（28日年假已是基本），同事亦可自由選擇工作地點和辦事方式（如在家工作、遙距工作），以方便進行不同的項目之餘，亦確保他們擁有足夠的個人時間。「同事們可以隨心所欲地上班和請假」，兩位老闆深信，如果員工享受充足的個人時間，他們便以更好的工作表現回饋公司。

據他們指，在這幾年內，員工已試過在異國遙距工作，包括丹麥、南非和美國。

另外，這間初創還會邀請同事一同去旅行，而且食、住、玩費用全包，甚至同事的伴侶、朋友和兄弟姊妹都可以參加。在2016至2019年間，Mike和James已曾帶全體員工分別到墨西哥、泰國及印度旅行一個月。

兩位老闆一直以來都渴望經營一間同事關係緊密的公司，同時他們工作十分靈活，得以享受生活。他們深信：快樂的團隊會帶來更好的業績表現。「每隔一段時間，我們就會帶團隊旅行一個月，避開英國的陰冷天氣，享受陽光。」他們接受外媒訪問時解釋，「毫無疑問，三次旅行令團隊變得更加親近。」

觀看英國Turn Partners團隊的工作/旅行日常：

早於2016年，Turn Partners團隊已經一起出發去泰國旅行工作，食宿玩公司全包，為期一個月。（News Dog Media）

+ 4 + 3 + 2

員工反應

面對如此優厚的福利，員工很難不開心吧？Turn Partners資深開發人員Luke Lanchaster便以今年2月的印度旅行為例抒發感受：「一邊開電話會議，一邊旅行探索隱蔽的瀑布，我對工作感到前所未有的動力。聽着海浪聲，之前困擾了我數月的工作問題亦得以迎刃而解。」

「今時今日太多工作要員工全日坐在隔版中工作、上下班要打卡、只以KPI來衡量成果，但Turn Partners厲害之處是他們明白讓同事開心、動力和活力十足對公司長遠有好處。」

（資料來源：The Sun、Teepr）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O