【職場熱話】女會計師患腎病生命危　主動提出捐腎者竟來自公司…

雖然不少打工仔都覺得無需和職場同事、上司、下屬深交，他人的難關不關自己事，但眼看別人生命有危險，真的能無動於衷嗎？ 美國一位患有腎病的女會計師就獲得好上司的無私相助，得到捐腎，名副其實展現了何謂「有愛」職場！

居住在美國阿拉巴馬州的女會計師Diana Peterson在11年前發現自己懷孕兼患有家族遺傳的多囊腎。（NBC影片截圖）

事緣11年前，美國阿拉巴馬州一位女性Diana Peterson懷孕的同時，發現自己患上家族遺傳病：多囊腎，又稱泡泡腎。這種病會造成患者的腎臟體積驟然增加，腎功能衰退，最終使病人死亡。

Diana的父系家族數十年以來都死於這個病症，她是最後活著的一位。可想而知，她得知這個壞消息時情緒多麼崩潰，初為人母的喜悅瞬間煙消雲散，取而代之的是生命逐漸衰弱的絕望無力。Diana那時可以做的，就只是定期去洗腎，然後，如果想完全康復，她就要找到一個願意捐腎給自己的人。

彼時，Diana在一家私人企業擔任會計師，工作不時被疾病的陰影所困擾，所幸，其上司Donna Huelsbeck十分同情理解。然而，Diana沒有預料到，更大的幸運還在後頭，Donna給予的幫助遠遠超過一個上司所做的範圍，她拯救了她的生命。

發自內心的幫忙

隨著Diana的腎臟逐漸衰竭，她要和身邊親友坦白病情及需要腎臟捐贈。沒想到，她對Donna透露時，Donna第一個表示會去做測驗，看自己是否適合捐贈。

Donna事後接受外媒訪問時表示：「我覺得這絕對是神的安排。祂安排我們相遇是有原因的！我有預感我們會配對成功，我會把腎給她。」她口中的「配對」是指移植前捐贈者與受贈者進行的抽血配對檢查，以盡量減低手術後受贈者的排斥風險。

Diana獲得大愛上司Donna相助捐腎。（NBC影片截圖）

Diana還記得收到通知結果時的情形：她正在雜貨店排隊，Donna打電話來說配對成功了，Diana當場大哭起來，這絕對是她生命的轉捩點。直到今年一月，兩人一起進行移植手術，Diana逐漸康復起來。此外，Donna和Diana也超越了職場的上司下屬關係，昇華作不一樣的家人。「我們有一對獨特的手鐲，」Diana表示，「上面刻了兩人的移植日期。我們現在是一家人了。」工作方面，兩人都獲得升職，Donna現晉升至高層職位，而Diana則成為了Donna舊職位的替補。

經此一役，Diana和Donna的關係已經超越上司下屬的情誼，成為一家人。（NBC影片截圖）

雖然打工仔經常抱怨老闆黑心，但世上總有善心人存在，同事、下屬、上司、客人說不定都有機會成為自己的「救命恩人」。這種千年難見的好人無疑可遇不可求，但散播小小的善意卻能由自己做起。打工仔看到隔壁同事難過、抱恙，不妨問候一下。

（資料來源：NBC）

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