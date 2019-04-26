【職場熱話】同事入職3年　表現卻如新人？　網民：呢啲先叫高手

朋友可以挑選，但同事則不能，而同事有好、壞之分也無可厚非。 日前有網民於討論區指，公司有一位將近60歲的同事，他雖然已在該公司工作了3年之久，理應熟習了工作程序，但事實上每天卻還如重啟狀態般，不停重複問相同的問題，令樓主非常費解和困擾。然而，當你在職場打滾得更久，你便會明白，這其實是一種生存之道。

同事每日腦袋都reset，相同的問題問完又問，夠了吧？﹙GettyImages/VCG﹚

有網民在網上討論區「香討」中以「同事做咗3年，每天表現如新人」為題發文，指他公司有一位接近60歲的同事已在公司工作了3年，理應認識公司的運作日常，但他每日返工卻如新人一樣，除了呼吸和吃飯，所有與工作有關的事，他都可以忘記，然後每天再請教事主和同事。

事主對他的工作表現表示無奈，但卻有網民指：「幾好喎...好Fresh」、「保持青春」、「能夠將唔開心嘅嘢忘記，其實係一種幸福」，似是看透世事，但亦有網民指這才是職場生存之道，因為出足三年人工，工作輕鬆沒壓力，這才是高手；又指：「依（𠵱）啲先叻，扮蠢扮傻，hea 住做」，你又認同嗎？

事主分享原文：

發文者原文。﹙香港討論區截圖﹚

網民意見（按圖了解）：

+ 12 + 11 + 10

有多年工作經驗的網民則指這才是職場生存之道，按圖了解：

﹙香港討論區截圖﹚

+ 7 + 6 + 5

沒有一份完美的工作

世上沒有一份完美的工作，那我們便要學習調節自己的工作心態。上述留言中，不少人都曾為這些沒帶腦或老油條等退休而hea做的同事而動氣，然而不論你為他們解答多少次，他們不肯記就是不肯記，迫不來。要跟這種人共事，可以試着無視這些人的存在；若他的工作會影響到你，你便得與上司認真討論這問題的解決方法，讓知道問題的重要性及嚴重性及想想解決方案，不能死忍。

若上司仍是愛理不理，覺得多一事不如少一事，那你要認真考慮自己在這公司長此下去的前景，上司的這處事手法可能會關係到日後的工作，故請細細思量發展前景，如果真的找不到出路，不妨考慮轉工，起碼你已試過盡自己的能力去解決，讓公司知道他們沒有了你的損失。

《阿森一族》荷馬說的一樣：「If you don't like your job, you don't strike! You just go in every day, and do it really half assed. That's the American way.﹙如果你不喜歡你的工作，千萬別罷工，每日上班hea做便可以了。」﹙網上圖片﹚

當然，你也可以採取一些老油條的做法，就是「做又三十六，唔做又三十六」。正如動畫《阿森一族》的角色荷馬說的一樣：

If you don't like your job, you don't strike! You just go in every day, and do it really half assed. That's the American way.﹙如果你不喜歡你的工作，千萬別罷工，每日上班hea做便可以了。 荷馬，《阿森一族》

這一切都看你如何抉擇，看看你想自己成為一個甚麼人。

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