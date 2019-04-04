【職場熱話】新工有冇伏　細節露眉目？　網民：文具都要慳住用…

打工仔搵工跳槽，無非是想找一份薪高糧準，又可以發揮個人能力的工作。不過，求職市場危機四伏，一不小心應徵了伏工，隨時賠了夫人又折兵。 早前有網民在網上討論區以「一人一個伏工特徵」為題，表示日日有散水餅食是伏工一大特徵，不少網民加入討論，並羅列了打工仔初到新工作環境時要留意的情況。

找工作時最怕找到伏公司，有網民在連登討論區分享伏工特徵，提防大家「中伏」。（GettyImages/VCG）

雖然樓主指日日有散水餅食是伏工一大特徵，但亦有其他網民分享別樣的伏工特徵，包括：「係連散水餅都冇，日日收goodbye email」、「上司連同事都係女人，特別係女校出嚟嗰啲」、「得老屎忽先做得長」、「老闆，大粒佬全部都係王親國戚」、「好快make offer好快要你返工」、「放工無同事走」……不少網民認為這些都是伏工的特徵。

另外，打工仔亦可透過留意同事的年資而略知新工作環境是否「有伏」，有網民指，「間公司開左十幾廿年，但除咗腦細無人做得多過兩年，最資深同事都係做咗年幾。」如果同事大都是畢業生，年資小，即沒有人做得長，打工仔便要小心注意公司是否有一些不可告人的秘密，引致高流失率。

網民就伏工特徵發分意見（按圖了解）：

（連登討論區截圖）

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此外，過份侵犯員工個人私隱亦非好公司，有網民指其公司除了老闆的房間外，其餘地方都裝有閉路電視，有些更具收音功能，「有次有啲同事係pantry（茶水間）吹水，跟住老細打電話落黎X，我哋先知原來有收音。」為了避免老闆的監視，有人會用通訊軟件與同事溝通，「如果大家懷疑自己公司有裝偷聽，你睇下啲同事係唔係明明坐係隔離（籬）/好近，係都要skype/whatsapp同對方講嘢，係嘅話多數都有啲嘢。」

如果公司在所有角落都設有閉路電視監察員工的一舉一動，不但反映公司不信任員工，亦令員工心理壓力大增，分分鐘令離職率急升。（GettyImages/VCG）

如果打工仔的新入職的公司全中上述特徵，或許便要積極考慮是否需要轉工，並趁試用期未滿前趁早離開，免得感不妙時還要再等一個月通知。所謂「走得快，好世界」，明知有伏卻還啞忍，日後或許就後悔得太遲了。

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