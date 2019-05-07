【實用工具】WhatsApp傳圖多限制？　推薦2大免費檔案傳送平台

打工仔經常都要傳送大量文件給他人，除了使用WhatsApp和Google Drive外，其實還可透過WeTransfer、Firefox Send來傳送，無需註冊，私隱度高，打開瀏覽器即可使用。

Google Drive亦是常有的檔案傳送軟件，但會對用戶的儲存空間有所限制。（Google網站截圖）

從工作到朋友聚會，打工仔都會需要傳送和分享大量檔案，普遍都會使用人人都有的WhatsApp，但它有幾個問題：檔案會被壓縮、圖片格式會改變、傳送數量有限制及下載圖片的名稱非常雜亂等。其實，想簡單傳送大型又大量的檔案的話，還有很多途徑。

除AirDrop外的選擇

記者個人覺得最方便又「Sexy」的文件傳送方式應屬Apple產品之間的AirDrop了。以iPhone為例，只要按下兩個按鈕就能傳送完畢，可惜這種方法只僅Apple產品。

跨平台方面有沒有一樣簡單快捷的方法呢？有的。記者推行篩選的原則包含七個要素：跨平台、步驟簡單、快、可傳送大量影音文件、不限傳送對象、瀏覽器打開使用即可、安全性高，而以下兩個工具就能滿足上述的所有要求。

1. WeTransfer

WeTransfer專門協助用戶傳送大型檔案。（WeTransfer網站截圖）

WeTransfer符合所有要素：網頁介面簡潔、用法簡單、不用註冊，而且整個操作過程僅需兩個步驟就完成，加上所有步驟都在網頁進行。這個工作專門協助用家傳送大型檔案給別人，無需擔心附件限制大小或通訊軟件緩慢的問題。

WeTransfer設有免費版和收費版，差別在於上傳的檔案大小和保存期限：免費版傳送檔案的限額為最多2GB，保存期7天；收費版則最多可上載20GB的檔案，儲存期長達4週。儲存期一過，檔案便會自動移除，相關連結亦會失效，所以有一定程度的安全私隱。

WeTransfer使用方法（點按大圖）：

【Step 1】進入網站http://wetransfer.com。網頁簡潔又簡單，無需用家註冊。所有的步驟都於左側的白色框框內進行。（WeTransfer網站截圖）

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2. Firefox Send

Firebox Send由Firebox瀏覽器的團隊Mozilla出品兼營運，用法和WeTransfer相似，兩者各有優劣。（Firefox Send網站截圖）

Firefox Send由Firebox瀏覽器的團隊Mozilla出品兼營運，所以用家的私隱和檔案的安全都有所保障。而且雖然由Firefox團隊出品，但Firefox Send卻是能在任何瀏覽器都可使用，無需額外安裝軟體或擴充功能。

Firefox Send與WeTransfer用法相似，都能夠在不用註冊情況之下傳送大型檔案給別人，但有幾個分別：相比WeTransfer能傳送2.5GB大小的檔案，一般用戶使用Firefox Send時，僅獲最大1 GB的檔案傳送容量（但如申請帳戶，即可可免費提升至2.5 GB）。此外，Firefox Send可以設定連結的下載次數和時限，一旦超過相關設定，連結便會自動失效，確保安全和私隱。

Firefox Send使用方法（點按大圖）：

【Step 1】進入網站http://wetransfer.com。用戶無需註冊。把想傳送的檔案拉到左方的白色虛線的方框內，檔案最大1GB。（Firefox Send網站截圖）

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