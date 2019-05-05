【職場熱話】長洲返工包食宿　6天工作13k　網民：食宿起碼值一皮

筍工如何定義？是人工高、福利好還是用發展前景作考慮？ 日前有網民於討論區「高登」上尋求求職意見，指自己獲一到長洲從事飲食工作的機會，雖然每周工作六天，月薪只得13k，但公司卻包食包住，在取捨之間，他決定聽取網民的意見。

在離島居住當然有它的好處，不過要一位長居於市區的打工仔前往長洲工作，雖則包食包住，但這樣的變化又是否可適應呢？（資料圖片）

早前才有網上熱話指年輕人不去旅行27年，至50歲才儲得230萬元，屆時連首期也未必能負擔得到，教不少有意置業上車的打工仔感氣餒、無奈。那麼，如公司提供包食包住的待遇，在網民眼中又是否為一份筍工呢？

據事主自述，他在大學畢業後於同一行業工作了十年，對事業前程感迷惘，碰巧現時獲前往離島工作的機會，加上公司包食包住，福利似是不錯，於長洲生活的話，亦可靜思一下未來的人生方法，因此有意接受這個取錄機會。

事主分享（按圖了解）：

事主於討論區徵求網民意見（應用程式「高登」截圖）

事主一番感受，引來不少網民留意分享意見。有人覺得，今時今日難得有公司提供包食包住的待遇，實在不用多想，應立即接受，不過也有人提醒事主離島生活較簡單，不如在市區精彩，又有人指相關福利至事主離職時便失去，因此宜有長做下去，以及日後或會受其他公司HR壓價的心理準備。

部份網民支持事主接受取錄（按圖了解）：

網民就事主應否接受前往離島工作一事提供意見。（應用程式「高登」截圖）

+ 4 + 3 + 2

不贊成事主接受取錄的意見（按圖了解）：

網民就事主應否接受前往離島工作一事提供意見。（應用程式「高登」截圖）

+ 5 + 4 + 3

工作是為了什麼？

今日香港，要解決住屋問題不易，難得有公司願意包食包住，這樣的待遇似是吸引，不過對本已跟家人同事，未對置業上車有急切需要的事主而言，這項福利果真如此吸引嗎？從事主的言談間可推測，遠走至離島上班的最大吸引之處應該是希望在較簡單的生活下沉澱一下，思考未來的人生方向，不過既然他是因受聘而走入長洲，那就得有常常處於工作狀態的心理準備，並要衡量一下每天實際上還有多少時間可以「靜下來」（而且在長洲的生活也不一定是如網民所想的悶嘛）！

人在失落、迷惘時，很容易便想逃避壓力，說是想沉澱，卻不自覺地把時間用無聊地打發掉。若事主有心靜一下，謹記別讓自己如此放縱。（GettyImages/視覺中國）

尋找沉澱空間

其實，不少人在事業、人生感迷惘時，都想出走一下，擺脫日常的煩擾，跟內心對話。不過得謹記，任是去一趟旅行（甚至Working Holiday），或是幾天不接電話不用Instagram、Facebook，最重要的都是要把握跟自己溝通的機會，而不是渾噩地把時間消耗掉。事

如果事主相信自己只要遠離煩囂的市區便可靜下來，這份包食包住的工作也可考慮一下吧，起碼不用交租，沉澱的成本較低。不過比起轉換生活環境，或許去一趟長的旅行可能更實在。既然因工作多年而感迷惘，那就應該找個機會將與「工作」有關的一切統統放下，好認清自己的未來想怎樣過吧！

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