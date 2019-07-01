【護士馬拉松】性別定型？護士因「沒穿裙」遭拒參賽：穿褲像醫生

今年四月底，一名英國護士向健力士世界紀錄報名挑戰「穿護士制服跑全馬最快的人」，卻被告知若未穿著傳統護士裙裝則不符審核資格。在引起各地護士抗議後，本周二，健力士世界紀錄為過時的規定道歉，宣布將此殊榮還給她。

挑戰「全馬跑最快的護士」

4月28日，一名參加維珍集團倫敦馬拉松（Virgin Money London Marathon）的英國護士安德森（Jessica Anderson）向健力士世界紀錄（Guinness World Records）報名挑戰「穿護士制服跑全馬最快的人」，卻被告知若未穿著傳統護士裙裝，則不符合審核資格。

要穿傳統護士裙才符合資格

健力士世界紀錄表示，如果安德森希望挑戰這項紀錄，根據健力士世界紀錄的審核規定，她必須穿著藍白相間的護士裙和圍裙，並且戴著一頂傳統護士帽，才符合「全世界穿著護士制服跑最快的人」的標準。

褲裝「太像醫師」不被接受

至於安德森原本打算穿著的手術服和長褲，則被健力士世界紀錄認定「太像醫師的穿著」。這讓在皇家倫敦醫院（Royal London Hospital）任職的安德森無法接受。「這個規定未免也太過時了。」她說：「我的護士同事們大多都穿著手術服和長褲工作，我也從來沒看過男性護士被要求穿著裙裝。」

申請資格重審被拒絕

為了捍衛自己的權益，她在馬拉松賽前要求健力士世界紀錄重新考慮該決定。「我知道健力士世界紀錄並沒有冒犯任何人的意思，但比起鞏固傳統的性別刻板印象，我希望他們能重新審視自己的規定。」

健力士世界紀錄同意近期重審

不過，健力士世界紀錄依舊拒絕了她的要求。該組織在一份聲明中表示：「健力士世界紀錄非常看重包容和尊重，同時我們也需要明確劃分每一項紀錄的分類。不過，我們會在近期審核這項不合時宜的規定。」

堅持以褲裝打破全馬世界紀錄

儘管沒有獲得挑戰健力士世界紀錄的資格，安德森依然堅持穿著全套手術服和長褲參加了4月28日的馬拉松比賽，並以3小時8分鐘22秒的成績完成全馬路程，比該項紀錄的前保持人還要快32秒。

過去，英國的護士制服由一件藍色的洋裝搭配白色的圍裙、一頂傳統護士帽組成。（Gettyimages／視覺中國）

全世界最熱門的馬拉松之一

維珍集團倫敦馬拉松是全世界最熱門的馬拉松活動之一，每年都有數萬人報名參加。今年的參加人數高達 40萬人，遠超過歷年的參加人數。其中，有95位跑者報名挑戰85項健力士世界紀錄，包含「扮成帳篷跑全馬最快的人」、「扮成知名地標跑全馬最快的人」等奇怪的頭銜。

各地護士發起聲援運動

在安德森挑戰申請健力士世界紀錄被拒絕後，她的故事在網路上迅速傳開。為了支持她，由學生組成的非營利組織「學生護士計畫」（Student Nurse Project）在社群媒體上發起了「護士穿什麼 #WhatNursesWear」運動，邀請各地的護士分享他們的上班穿著，以證明裙裝並不是現代護士的唯一選擇。

健力士世界紀錄公開道歉

在「#WhatNursesWear」運動引起話題後，本周二（7），健力士世界紀錄宣布他們取消先前的決定，把「穿護士制服跑全馬最快的人」殊榮還給安德森，並為這條過時的規定公開道歉。

承認服裝規定過時

「我們現在清楚認知到，健力士世界紀錄現行的護士制服規定不但過時、有誤，還加強了我們無意表現的性別刻板印象。」健力士世界紀錄副總裁菲（Samantha Fay）說：「我們希望所有人都能明白，我們絕對支持完全的平等與包容。對於不當處理安德森的挑戰申請，我們致上最深的道歉，也願意承擔所有責任。」

未來將會調整規定

菲同時表示，健力士世界紀錄未來不會再把「華麗的護士裙裝」列入護士分類中，也會調整現行的規定，「以忠實呈現英國與全世界護士實際的上班穿著」。

安德森在Instagram上開心發文肯定健力士世界紀錄改變決定的做法，並說這起事件「不只是一項世界紀錄」而已，而是有關對護士職業的尊重和性別刻板印象的導正。（圖片來源：janderzzz@IG）

感謝網友的支持和力量

現在正式成為「全世界全馬跑最快的護理師」的安德森也在Twitter和Instagram上開心慶祝自己獲得健力士世界紀錄的肯定，也感謝各地網友的大力支持，促使健力士世界紀錄重新檢視他們的規則。

安德森：讓步穿裙裝是對職業的不敬

她在Instagram上發文寫到：

這對我來說並不只是達成世界紀錄而已。在得知我的挑戰申請不被承認後，我還是故意選擇穿著我的褲裝制服參加全馬。即便護士制服確實有很多形式，所有護士制服都是為了讓各地的「女性以及男性」專業照護者能完成工作。如果為了一項世界紀錄讓步，穿了花俏可愛的護士裙，我認為這是對我的職業的不敬。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】