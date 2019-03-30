【護士辛酸】壓力大致爛面　辭職創業經營護膚品牌：以前成面膿瘡

醫護行業前線人手不足是長久以來的問題，即使情況急切，醫管局卻仍未能紓緩問題，令前線醫護人員的士氣低落兼壓力爆煲。 80後的Coyran去年辭去任職9年的護士一職，然後建立品牌OSCO共開設天然護膚品網店，專賣抗污染防禦精華。她坦言因當護士的壓力太大，令自己經常處於負面情緒之中，更使自己的皮膚出現問題，「有兩年時間我的臉都沒有一處是完好的，滿臉都是瘡和膿。」這亦成了她接觸天然護膚品的契機。

Coyran現時只賣抗污染防禦精華，一支15ml的售接近七佰元。﹙龔嘉盛攝﹚

採訪當日，Coyran介紹由她出品的抗污染防禦精華，「香港空氣污染嚴重，其實如色班、暗瘡、油脂不均、發炎及老化等很多皮膚問題都由空氣污染所引致，而我製作的精華主要有兩大成份，分別是抗氧化物及脂肪酸，可以中和空氣中的氧化物質，減少它們對皮膚的傷害並減慢老化速度，同時亦可增新骨膠原，以修護皮膚的屏障功能。」她指，產品還採用了坊間比較少用的仙人掌籽油、西瓜籽油及印加果籽油，有排毒、抑制黑色素及美白功效。

看到Coyran能開心自信地推銷自己調配及設計的產品，又怎會想到她之前是一個被負能量纏身兼被皮膚問題困擾的人呢？

壓力大 爛面兩年

在香港理工大學修讀護理系的Coyran，於2009年畢業後一直從事醫護工作，曾於北區醫院的急症、內科、呼吸科及骨科服務。她說隨着年資增長，負任愈大，壓力亦隨之而增加，「我一向是緊張又上心的人，當上senior後，很多時都要做incharge，帶新人的同時，如有同事犯錯，如一個不留神令病人跌倒等，就要寫報告。面對這些壓力，令我常常不想返工。」

Coyran指護士一般工作是派藥、寫排版、跟醫生指示跟進及照顧病人所需，平均1位護士照顧20至22位病人，人手實在缺乏,。「加上我們最怕的AN更﹙返完早更接着返通宵更﹚，我常常都很怕遲到，種種原因之下，導致經常失眠。」

她指在呼吸科工作的那段時間是最難熬的，「因為呼吸科病人常常咳，令空氣中的細菌比平時多，加上我本身荷爾蒙失調兼壓力爆發，令皮膚開始出現問題。爛面，整塊臉都是瘡和膿，沒有一處是完好的。」回想起那時的無助和焦慮，Coyran已眼泛淚光，「同事、朋友、連病人都問我為甚麼會這樣，這令我更加大壓力。那段時間我完全沒有自信，不想見人。」

Coyran當年的皮膚狀況（按圖了解，圖片或令人不安）：

Coyran指當時很不開心，常常哭，爛面的兩年間更嘗試過看中醫、西醫、針清、美容、果酸、中藥護膚品等形形色色的方法醫治，豈弄巧反拙令皮膚更敏感，「當時用了大約5至6萬在美容療程上，卻完全沒有成效，真的很氣餒。」

捨棄穩定職業 家人擔心

Coyran及後於網上尋找其他處理方法，最後她決定嘗試改用天然產品，並改變飲食習慣以配合，「天然護膚品對皮膚無害，我用了3個月左右，皮膚便開始有改善，粒粒少了，亦沒那麼易敏感。」她的心情亦慢慢放鬆，前前後後用了3年時間來緩和皮膚狀況。在接觸天然護膚品的過程間，Coyran亦對這範疇感到興趣，「2015時，當時做了護士6年，開始有點迷失，想讓自己有點新刺激，尋找自己的興趣，於是就報讀了有機護膚企業課程。」

課程中，Coyran學到各種製作天然護膚品的原材料種類及其特性，更學習設計洗臉乳、卸妝水、乳液、潤唇膏及磨砂膏等產品的造法及設計配方的方法。「用了兩年修畢課程後，我已經有轉行念頭，因為覺得過程有趣之餘，亦很想以自身經歷幫助其他人。」於是自2017年9月起，Coyran已經默默地為創業作準備，再報讀市場營銷課程之餘，亦在策劃品牌的發展路線和設計商標、包裝及擬定產品定位等。

現時Coyran所有工序都一手包辦（按圖了解）：

使用前可以先洗臉，然後做平時的爽膚程序，再用2滴精華於手心搓開，再輕輕印上臉便可。Coyran指最好早晚都搽一次。﹙龔嘉盛攝﹚

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然而，當向家人透露創業及辭職想法時，他們卻略顯擔心，「因為做護士人工高且穩定，家人很怕我創業會有風險，但我真的很想有自己的品牌。」

Coyran指令她放心踏出創業一步的是老公Oscar，「他是最支持我的一人，因為他知道我工作不愉快。反正現時還未有小朋友及其他負擔，不如放手一試。」Oscar亦表示：「我覺得太太開心最重要，不想她後悔，總之家庭的開支我有能力承擔，所以叫她不用擔心。」Coyran坦言自己都有點不捨護士的薪酬待遇，但Oscar的一席話無疑是對她的一支強心針。於是Coyran在去年辭掉工作，並開設護膚品牌OSCO。

Oscar亦表示：「我覺得她開心最重要，不想她後悔，總之家庭的開支我有能力承擔，所以叫她不用擔心。」﹙龔嘉盛攝﹚

親力親為 月賺5萬

因見香港的天然手作護膚品市場的競爭激烈，Coyran決定先做比較專門、能代表品牌的產品，然後才推出其他款式。「我現時專造一款抗污染防禦精華，適合所有皮膚使用，而且對油性、暗瘡性及敏感肌人士會尤甚合適，我本身的目標客群為28至36歲，但現時實際客人的年齡層由20至40歲都有，並以女士為主。」

OSCO現時以網講方式經營，月賣100支以上，月賺約3至5萬元。Coyran表示目標只以Instagram、Facebook及網站宣傳，沒有特別賣廣告宣傳，「我修讀的英國護膚課程學校，會為學生提供一些海外宣傳，所以現時都有不少海外客人，如菲律賓、荷蘭、英國、美國、法國、德國、馬來西亞、澳洲及新加坡等，但主要都以香港客人佔多。」

Coyran雖沒有落廣告，但為了增加曝光率，會參加市集並推出優惠：

按圖了解

Coyran曾於愉景灣擺市集，希望增加曝光機會。﹙被訪者提供照片﹚

Coyran指現時不論製作、客服、包裝及寄件都是自己做，創業無疑應該比上班佔去更多時間，但她自言做得很開心，心情都因而改善及覺得很有成功感，「目標當然是想開實體舖及研發更多產品。」

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