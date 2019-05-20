【寧靜車廂】不播歌不說話　Uber推靜音模式　方便乘客小休、工作

日日OT到筋疲力竭，到搭Uber或的士想盡快回家休息，卻遇上司機喋喋不休或在聽收音機的無聊節目時，真想大叫一聲：「畀我唞下得唔得？」 Uber或留意到每個乘客對乘車都有不同要求，所以便率先在美國推出包括「靜音」等多項人性化的叫車條件，滿足乘客的需要。

美國Uber就為Uber Black及SUV的乘客提供一個靜音按鈕及其他有趣功能。﹙網上圖片﹚

Uber在早前發表了一份聲明指，公司多年來為迎合乘客的各種需要，一直不斷嘗試推出新的載客模式，而是次公司便希望為選搭Uber Black及SUV車種的乘客提供新鮮的奢華體驗。

如果你想在乘車期間靜靜休息、小睡或覆email，你只需要在叫車時按下靜音模式﹙Quiet mode﹚，司機便會按要求保持安靜兼不播放音樂或收音機，不過在揀選要求後，在等車及坐車期間都不能再作更改。

連上車溫度都可以揀

Uber在聲明中亦指，選搭Uber Black及SUV的乘客都會期望高質素的搭乘經驗，所以他們便提供這種更貼心的選項，讓乘客與司機可有更良好的溝通之餘，亦有助公司提供服務更符合乘客需要。

例如，預先告知司機你有沒有攜帶隨身行李，或讓他們知道在哪些地方接你上落車會比較方便，這些似是細微的溝通，其實會是能否提供貼心服務的關鍵，此外，乘客亦可以在叫車時告知司機自己希望車箱保持在哪個理想溫度，因應沒有人想在炎熱時跳上一架悶熱得令人受不了的車上。

然而，這項靜音服務暫時只有美國地區試行，香港的打工仔在等待服務來港的時間，看來還是很靠自己與司溝通。

Uber在聲明中亦指，選搭Uber Black及SUV的乘客都會期望高質素的搭乘經驗，所以他們亦提供了更貼心的選項。﹙Uber_Facebook圖片﹚

司機自發提供貼心安排

其實早在Uber推出這項靜音服務前，早就有Uber司機自發地提出相似的貼心服務。

有外國乘客在twitter上分享，指遇到Uber司機George會在上車時為乘客提供一個菜單，菜單上有5個旅程的選項，分別是： The Stand Up﹙提升心情﹚、 The Silent Ride﹙靜音旅程﹚、 The Therapy Ride﹙治療旅程﹚、 The Creepy Ride﹙詭異旅程﹚及The Rude Ride﹙粗魯旅程﹚。

last night my uber gave me a menu on what kind of ride i wanted , pic.twitter.com/SMBBV4kVpu — Łuí (@LuisLovesGoats) February 25, 2019

除非乘客是選了靜音模式，否則George便會按乘客所選的喜好跟他們聊起各種話題。例如，當乘客選擇The Stand Up，他便會分享一些趣事及愉快的見聞；Therapy Ride則會令客人感到被認同，對話上會比較多「我明白這很困難」、「那真的很辛苦」及「人生就是如此」等回答，令乘客感到釋懷；而Creepy Ride中，George不會說話，只會時常在倒後鏡到凝望想你；Rude Ride中，他會盡可能表現得非常粗魯。

不知道香港的Uber司機又會否如此幽默呢？

﹙資料來源：Ladbible﹚

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