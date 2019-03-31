【YouTuber】純素網紅被踢爆偷食魚　粉絲嬲爆：賺素食者錢買肉食

近年素食主義愈來愈流行，不少素食狂熱者更會拍片上載YouTube分享自己的飲食習慣和食譜等，吸引不少素食同好甚至非素食的觀眾收看。 最近一名著名的美國純素主義者YouTuber Yovana Mendoza Ayres（頻道名稱：Rawvana），被發現在另一名YouTuber發布的影片中吃魚，令她的粉絲非常憤怒，表示其行徑欺騙了他們的感情，「從素食主義者手中賺錢去買動物產品，令人感到噁心」。

致力推廣純素飲食的Youtuber Rawvana被網民發現偷吃魚，惹來粉絲不滿。（Youtube影片截圖）

28歲的Yovana Mendoza Ayres在YouTube上擁有近50萬訂閱者，在Instagram上擁有130萬粉絲。她以往一直推廣純素食主義，又鼓勵粉絲「吃大量美味的水果和蔬菜」，並經常上載純素食譜和「what I eat in a day（我今天吃甚麼）」等主題的影片，過往又不斷強調素食可以治百病，包括能解決酗酒問題以及改善睡眠品質等，還透過網站售賣素食相關產品。

不過在本年三月中旬，Yovana被發現在另一名Youtuber的影片中吃魚，粉絲們還注意到，當相機瞄準她時，她看起來顯得很尷尬並措手不及。此事及後於網絡間流傳，而不少人看過她吃肉的鏡頭後都很生氣，認為她言行不一，並用魚的圖像和表情符號在她的社交平台上表達不滿。

Rawvana過往致力推廣純素飲食：（按圖了解）

（rawvana Instagram）

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在吃肉片段廣為流傳之後，Yovana在她的YouTube頻道上發佈了一段33分鐘的視頻，試圖解釋這事件。她在影片中分享了自己的健康旅程、如何認識素食主義及它對整體健康的影響，以及她最近被迫放棄素食的原因，又坦白指自己早在兩個月前已在日常飲食中進食雞蛋和魚。

Yovana解釋說，多年前她採生納機飲食（Raw Food Diet），更以試過25天清水斷食( Water Fast )。她表示在經歷這種極度飲食模式後，發現身體有些不對勁，而且月經週期亦停止。於是，她將鹽、脂肪和一些熟食加入飲食中，不過，在2017年末，她的經期仍然不穩定，身體變得更累。此外，她還患有消化系統問題，被診斷出小腸細菌過度生長（SIBO），因此醫生建議她要攝取雞蛋與魚類來改善健康狀況。

網民發現Rawvana吃魚後的反應（按圖了解）：

有網民指Yovana因極端素食習慣而令身體出了毛病，但卻從沒打算通知任何人，而是繼續鼓吹素食的好處。（Youtube留言區截圖）

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Yovana續指，她決定將其健康放在首位，開始改變飲食習慣，自兩個月前在飲食中加入雞蛋和魚，「對我而言，它仍然是一個實驗，這正是我沒有與你分享的原因。」她又指自己因為吃雞蛋和魚等動物產品而感到非常羞恥。

影片發布後，Yovana的粉絲仍相當不滿，許多人不相信她說的話是完全真實或準確。他們指責她在放棄純素後，繼續為個人利益推動素食主義，例如在兩周前仍發布了關於純素食早餐食譜的影片，有留言指，「你生病了，想要改善身體健康沒有問題，但謊言和隱瞞是不可接受的。」

有些人表示要取消關注Yovana，並且利用「#fishvana」的標籤來討論爭議並嘲笑她。有人甚至建立Fish Rawvana在她為名稱的用戶，在她的Instagram上留下魚表情符號的留言。

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