【職場熱話】假冒超市高層　謊稱解僱員工　YouTuber惡搞玩出禍！

「你已經被開除了！」 若聽到這番話，相信沒多少打工仔會感高興，偏偏日前美國網紅Lauren Love卻借此炮製惡作劇並拍成短片，結果上載至YouTube後引來網民口誅筆伐，更被超市沃爾瑪（Walmart）禁止她再踏入旗下超市半步。

Lauren Love把自己的快樂建築在別人的痛苦上，絕對是要不得。（YouTube截圖 @ Voxi）

每個打工仔都有屬於自己的故事，勵志的、悲傷的、自找的、無奈的……怎樣的人生也好，都應獲得別人尊重才是。偏偏美國YouTuber Lauren Love卻對此不以為意，早前竟假扮成超市沃爾瑪的CEO並走到德州一分店，跟那裏的員工謊稱要解僱他們。

在全長約11分鐘的上載短片中，Lauren擺出不悅臉色地跟多位沃爾瑪員工接觸，並以「你沒有弄好庫存」、「我不欣賞你的工作方式」為由謊稱要解僱他們，至相關員工表現得驚愕或無奈時，她才哈哈笑地跟對方表示這只是一場惡作劇，並指出攝影師的位置。

被整員工哭了出來

幾位被整蠱的員工得悉被Lauren作弄後，有人一笑置之，有人鬆一口氣，也有人表現無奈，但至片末時，Lauren以「你站在錯的位置」為由，作弄已在超市工作近6年的中年女職員Maria Leones時，Maria卻因此哭了出來。雖然Lauren已立即致歉並安慰她，也跟她解釋這只是一場惡作劇，不過在影片上傳至YouTube後，隨即引來網民指責，使得她及後急急把影片下架（惟有網民早已作備份並再度上載至YouTube）。

YouTuber整蠱超市員工過程（按圖了解）：

假扮成超市高層的Lauren以各種無關痛癢的原因為由，謊稱要解僱那裏的員工。（YouTube截圖 @ Voxi）

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惡作劇見不到的故事

由於事件引來社會關注，因此當地傳媒亦相繼作出跟進。據指，Maria早年與家人由菲律賓移民到美國，丈夫早前因心臟病而得接受手術，因此她需要這份工作所提供的醫療保險來支撐家庭。當她被Lauren作弄後，雖然立即得知自己並沒被公司解僱，但她在接下來的幾天還是非常惶恐不安。

Lauren在片末中表示她已給予Maria $50美元（約港幣$390）作為歉意，但Maria表示她從未要求，也未收過這些錢。她只希望Lauren承諾不再用這種方式作弄他人。

惡趣味造成的不尊重

任打工仔有多愛或不愛自己的工作，既願每天花這麼多時間上班，已代表他們很重視工作（及帶來相關回報）的意義。一個似是無傷大雅的惡作劇，正正呈現出打工仔在毫無心理準備下被解僱的狀況，而且大多數人都是表示得無助、無奈及失落的，因為工作對他們來說不是一個可有可無的行為，而是用於支撐生活的支柱。

Lauren在刪除相關片段後，並沒再就事情作公開回應，但沃爾瑪卻已表明，今後也不歡迎這位YouTube網紅踏入旗下的超市半步。

（資料來源：Fox News、People.com、The Sun）

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